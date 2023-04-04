T1霍華德復出得25分 雲豹不敵特攻吞4連敗

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台灣職籃T1聯盟桃園永豐雲豹洋將霍華德（右）因眼睛被戳傷休兵1場，4日歸隊後攻下25分，雲豹最終以92比108不敵新北中信特攻，吞下4連敗。（桃園永豐雲豹提供）中央社記者黃巧雯傳真 112年4月4日

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（中央社記者黃巧雯台北4日電）台灣職籃T1聯盟桃園永豐雲豹洋將霍華德因眼睛被戳傷，休兵1場，今天歸隊後攻下25分，雲豹首節一度領先雙位數，但最終被逆轉，以92比108不敵新北中信特攻，吞4連敗。

新北中信特攻昨天確定拿下例行賽冠軍後，提前鎖定季後賽頭號種子，今天作客國體大綜合體育館，選擇讓主控林韋翰休息。

雲豹隊「魔獸」霍華德（Dwight Howard）因3月31日與台中太陽之戰，意外被戳中眼部，造成眼部紅腫不適，缺席4月2日賽事，今天歸隊後，剛開賽帶給對手禁區不少威脅，加上外線也有所斬獲，率隊一度取得24比9領先。

不過，雲豹隊在首節剩下4分鐘時陷入得分乾旱期，特攻隊趁機拉出14比0攻勢，包括阿巴西飆進2記三分球、攻下8分，追成23比24。

雲豹隊直到次節還剩9分52秒時，才由陳孝榕三分球止血，特攻洋將金恩（Nick King）手感火燙，上半場17投10中，獨攬27分，也是特攻半場結束能以49比46領先關鍵。

特攻隊謝亞軒第3節趁著對手失誤、快攻得分，隨後又在外線出手命中，加上阿巴西進攻端表現出色，團隊單節轟下31分，帶著18分領先進入決勝節。

末節倒數5分16秒，雲豹隊鄭瑋在籃下爭搶籃板時，手揮到阿巴西臉部、雙方爆發口角衝突，所幸衝突並未擴大，特攻隊最終以16分差收下勝利。

雲豹隊全隊5人得分雙位數，其中霍華德復出首戰，出賽超過37分鐘，攻下全隊最高的25分，另有8籃板、4助攻，依舊難以力挽狂瀾。

特攻隊金恩此役砍下42分、10籃板，阿巴西貢獻22分，聯手將球隊連勝場次推進至13場，並賞給雲豹隊4連敗。（編輯：李亨山）1120404