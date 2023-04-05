太陽115比94粉碎馬刺奪6連勝 季後賽門票入袋[影]

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NBA鳳凰城太陽4日晚間以115比94擊敗聖安東尼奧馬刺，太陽明星後衛布克（前）貢獻27分。（圖取自facebook.com/suns）

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（中央社鳳凰城4日綜合外電報導）美國職籃NBA鳳凰城太陽今天晚間以115比94擊敗聖安東尼奧馬刺，寫下6連勝，這也是NBA目前最高的連勝紀錄，季後賽門票入袋。

美聯社報導，太陽在接下來的最後3場比賽中，只要再贏1場，就能至少取得西區聯盟（Western Conference）第4種子資格以及季後賽首輪主場優勢。

鳳凰城太陽明星後衛布克（Devin Booker）貢獻27分，控衛球星保羅（Chris Paul）拿下22分，艾頓（DeAndre Ayton）砍進19分、抓下11籃板，杜蘭特（Kevin Durant）則拿下18分，替補上陣的克萊格（Torrey Craig）得到15分。

杜蘭特加盟太陽以來，太陽已拿下7勝0負的好成績。

反觀馬刺，布朗漢（Malaki Branham）砍進21分居冠，瓊斯（Tre Jones）拿下20分，馬刺小前鋒貝茨-迪歐普（Keita Bates-Diop）及馬牧克拉許維理（Sandro Mamukelashvili）各得13分。

傷兵滿營的馬刺今天只有10名球員上陣，前2名得分王都負傷缺席，頭號射手強生（Keldon Johnson）右腳扭傷、瓦塞爾（Devin Vassell）則是左膝受傷。

在今晚的比賽中，麥德莫特（Doug McDermott）才打了6分鐘膝蓋就明顯受傷，一瘸一拐地離場；巴羅（Dominick Barlow）在第4節一次碰撞中受傷，先發球員葛理翰（Devonte Graham）到了比賽後期，因腿部受傷被扶回更衣室。

在今晚比賽前，馬刺在防守排名墊底，本季場均失分達122.8分。

太陽第一節以42比25領先，命中率高達63%，寫下太陽在本賽季首節最高得分紀錄，超越3月3日對上芝加哥公牛時拿下的40分。

太陽隊在第2節一度領先多達31分，上半場結束時以69比51領先馬刺；馬刺隊在第3節一度將比數縮小到僅9分之差，但該節結束時，太陽以97比76再度取得大幅領先，終場以115比94擊敗馬刺。（譯者：張茗喧/核稿：嚴思祺）1120405