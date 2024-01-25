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老大換人當 布克狂單節轟22分太陽逆轉獨行俠

2024/1/25 14:31
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（中央社記者黎建忠台北25日電）擁有三巨頭坐鎮的美國職籃（NBA）太陽，今天老大換人當，靠著布克第3節砍下22分、全場46分帶領下，以132比109擊敗獨行俠，追平本季隊史最長7連勝。

根據美媒ESPN報導，2022年NBA季後賽西區第2輪，當時鳳凰城太陽和達拉斯獨行俠在關鍵的第7戰雙方合計出現7次技術犯規，鏖戰到最後一刻才由獨行俠獲勝晉級。而今天賽前，布克（Devin Booker）特地把這場比賽影片拿出來看。

今天比賽雙方打來同樣激烈，共吞下8次技術犯規，其中獨行俠前鋒威廉斯（Grant Williams）還被驅逐出場。

賽後布克接受訪問時指出，球隊在和最近季後賽曾交手的球隊碰頭時，打起來總會特別激烈，「我覺得這對比賽有好處，對收視率也有好處，我對達拉斯的球迷沒有冒犯之意，對其他球員也沒有任何敵意。」

上半場作客的太陽一度落後達16分，不過第3節布克上演砍分秀，單節個人獨拿22分，幫助太陽在前3節結束，反以100比78取得大幅領先。

原本太陽三巨頭的「老大哥」杜蘭特（Kevin Durant）狀況平平，10投4中拿下12分、10籃板外帶7次助攻，畢爾（Bradley Beal）貢獻20分、7籃板、7次助攻，太陽也用這場勝利，開啟本季最長的7場客場之旅。

獨行俠球星厄文（Kyrie Irving）因為手指挫傷今天缺賽，這也是獨行俠本季44場比賽中，第22次只有厄文或唐西奇（Luka Doncic）其中一人出賽。

獨挑大梁的唐西奇拿下34分、8籃板和9次助攻，這已是獨行俠在最近5場比賽輸掉的第4場球，巧合的是，獨行俠總教練基德（Jason Kidd）賽前受訪時才提到，「公鹿隊總教練下台，對NBA所有教練都敲響了警鐘。」（編輯：張雅淨）1130125

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