快打旋風奪冠 陳維倫贏得美國紐約機票

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（中央社記者陳容琛台北28日電）Red Bull今天在台北國際電玩展舉辦Red Bull Gaming Ground《快打旋風6》總決賽，最後由本業是做網拍的陳維倫帶走冠軍，並得到前往紐約觀賞Red Bull Kumite機會。

邀民眾現場親自上「擂台」，Red Bull於1月25日至27日舉辦《快打旋風6》連勝挑戰，活動將以99秒回合的形式進行，率先贏得2場的參賽者即可繼續接受下一名排隊者的挑戰。而每日冠軍即晉級今天的總決賽，與其他冠軍玩家展開循環賽，獲勝者將得到Red Bull贊助機票、住宿，前往美國紐約觀賞Red Bull Kumite。

最後由昨天拉出25連勝的陳維倫技高一籌，成功擊敗2名對手，他也立刻向家人報喜訊。本業是做網拍的他接受中央社採訪時透露，一開始抱著來玩玩的心情，沒想到順利晉級總決賽，昨天回家後還特別加緊練習。

「從昨天一直緊張到今天，對手好像都是直播主，我覺得今天發揮還不錯。」陳維倫透露，以前有玩過「格鬥天王」，而且接觸「快打旋風6」僅半年，甚至工作忙的時候，2、3週不會碰遊戲，「假如當天休息才會一整天都在玩。」

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如今有機會前往美國、見識世界各地好手，陳維倫興奮表示很期待，「因為我沒有去過美國。」

格鬥遊戲指標賽事Red Bull Kumite預計於今年3月16日、17日在美國紐約登場，由去年冠軍阿拉伯聯合大公國的電競選手「Big Bird」阿諾奇（Adel Anouche）等16名全球最優秀的格鬥電競選手一齊爭奪《快打旋風6》的世界王者，屆時勇奪杭州亞運《快打旋風5》銅牌的台灣電競好手石油王（林立偉）也將出賽。（編輯：張銘坤）1130128