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2027年主辦聽障世青運 教長有信心辦得更好

2024/1/31 15:25（1/31 15:36 更新）
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2024年首屆世界聽障青年運動會日前在巴西聖保羅順利落慕，台北市將在2027年接力舉辦第2屆賽事。教育部長潘文忠（中）31日表示，相信一定可以辦得更好。中央社記者黃巧雯攝 113年1月31日
2024年首屆世界聽障青年運動會日前在巴西聖保羅順利落慕，台北市將在2027年接力舉辦第2屆賽事。教育部長潘文忠（中）31日表示，相信一定可以辦得更好。中央社記者黃巧雯攝 113年1月31日
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（中央社記者黃巧雯台北31日電）2024年聖保羅世界聽障青年運動會落慕，台灣代表團共獲4金5銀5銅，台北市將在2027年接力舉辦第2屆賽事，教育部長潘文忠今天表示，相信一定可以比首屆主辦國辦得更好。

世界聽障青年運動會是為全球14歲至18歲聽障青年運動選手所舉辦的比賽，首屆在巴西聖保羅舉行，台灣代表團一共帶回14面獎牌，包括4金5銀和5銅。

潘文忠今天出席2024年聽障世青運台灣代表團返國餐會，他致詞時除了肯定選手們表現外，還提及代表團這趟遠征巴西並不輕鬆，「不僅航程非常遠，回程在聖保羅機場還碰到飛機停飛，折騰了1天，一定是非常辛苦。」

首屆賽事告一段落後，2027年將輪到台北市主辦，屆時台北市將迎接來自世界各地的選手，潘文忠指出，在台灣面臨一些外交限制下，中華民國聽障者體育運動協會和台北市政府能夠共同爭取到第2屆主辦權，實在很不容易。

透過汲取首屆賽事經驗，潘文忠相信：「一定可以比巴西辦得好過一百萬倍，將請體育署盡最大力量支持。」

面對2025年聽障奧運將在日本東京登場，潘文忠表示，將請體育署加大潛力選手培訓計畫推動力道，以培養更多優秀青年好手，協助選手取佳績。（編輯：李亨山）1130131

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