視察屏東基層訓練站 中華田協致贈年節加菜金

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（中央社記者黎建忠台北6日電）中華民國田徑協會秘書長王景成今天特地南下屏東長治國中，關心基層訓練站的情況，並致贈新台幣2萬元加菜金，希望去年參加杭州亞運田徑撐竿跳的黃正琦成績能更上層樓。

王景成今天代表田徑協會理事長葉政彥、副理事長吳清標前往基層訓練學校視察。他在接受中央社記者訪問時說，田徑的基層學校是非常重要的一環，「田協都會固定訪視，看看教練或選手有什麼需求，我們就可以盡量幫助。」

王景成透露，田協在民國110年設置屏東縣長治國中、陸興高中基層訓練站，重點培育優秀或具潛力撐竿跳高選手，「目前似乎已經看到成效，包括林志成、黃正琦這2名選手成績都穩定進步，其中黃正琦去年杭州亞運還闖進男子撐竿跳決賽，最終以5公尺15獲得第8名。」

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葉政彥在上週的國訓中心尾牙時，也特地頒發15萬元的年終加菜金，給正在中心裡集訓的奧運培訓代表隊，希望在6月30日積分結算前，可以獲得最大量的報名資格。

目前台灣已經有男子跳遠林昱堂、男子400公尺跨欄彭名揚，都靠著直接達標取得巴黎奧運參賽資格，至於「台灣最速男」楊俊瀚目前的100、200公尺世界積分排名也都暫時在參賽的資格名單內。（編輯：李亨山）1130206