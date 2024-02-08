獅隊年後赴日本高知打交流賽 29人參賽名單公布

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（中央社記者謝靜雯台北8日電）中職統一獅隊開始放春節，預計13日恢復訓練，並於20日赴日本高知打交流賽，公布29人名單包括去年選秀前3輪選進好手林佳緯、林泓弦、辛俊昇，另外新加入的投手郭俊麟也會參賽。

中華職棒統一獅隊第一階階段春訓結束，今天開始球隊放春節，大年初四（13日）於台南亞太棒球村成棒副球場恢復訓練，14日舉行開訓典禮，將公布年度口號等相關資訊，迎接新球季。

獅隊年後進入第2階段訓練將以賽代訓，並於20日起在日本高知打交流賽，預計將與日本獨立聯盟高知鬥犬交手、韓職韓華鷹隊二軍、日職埼玉西武獅隊B班交手。

獅隊也公布交流賽29人名單，投手14人，辛俊昇為去年季中選秀第3輪選進好手，郭俊麟則是去年底先在擴編選秀會中被台鋼雄鷹選進，後被交易至獅隊，此次也會赴日參賽。

其餘投手名單為陳韻文、林子崴、古林睿煬、劉予承、李其峰、鄭副豪、林詔恩、姚杰宏、尹柏淮、李承鴻、楊孟沅和宋文華。

捕手3人為張翔、張聖豪、陳重羽，內野手7人，林泓弦為去年選秀第2輪獅隊選進好手，另外還有何恆佑、許哲晏、林培緯、黃勇傳、林靖凱和陳重廷。

獅隊去年選秀首輪選進外野手林佳緯也是球隊期待的年輕球員戰力，此次有被選入名單內，另外獅隊「外野三帥」陳傑憲、林安可、蘇智傑，加上邱智呈共5名外野手參賽。

獅隊領隊蘇泰安表示，從2016年與日職埼玉西武獅合作交流活動至今邁向第9年，2019年首次的雙獅春訓交流賽圓滿成功，2020年因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情中斷，今年能夠持續維持雙方合作，再次舉辦春訓交流賽，感謝埼玉西武獅協助。

蘇泰安希望球員和教練團透過交流賽互相交流及學習，相信對年輕球員來說是很難得機會，希望球員在交流賽挑戰自己能耐、盡情發揮，發現不足後更努力，才能成為一名好的職棒球員。（編輯：黃世雅）1130208