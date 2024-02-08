波辛吉斯奪全場最高31分 塞爾蒂克主場擊落老鷹

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（中央社波士頓7日綜合外電報導）美國職籃NBA波士頓塞爾蒂克今天於主場迎戰亞特蘭大老鷹，中鋒波辛吉斯（Kristaps Porzingis）整場19投13中，奪下全場最高的31分，幫助塞爾蒂克以125比117擊敗老鷹。

除了波辛吉斯的優異表現，塞爾蒂克後衛懷特（Derrick White）也在第4節投進4顆三分球，整場共拿到21分。

老鷹前鋒貝伊（Saddiq Bey）則砍下隊上最高的25分，隊友楊恩（Trae Young）添得20分、10助攻，強生（Jalen Johnson）挹注19分、15籃板。

在比賽結束前1分17秒時，老鷹後衛鮑格達諾維奇（Bogdan Bogdanovic）飆進三分球，使老鷹以115比120落後5分，但波辛吉斯於終場前19秒也回敬三分球，讓塞爾蒂克的領先優勢擴大至8分而奠定勝基。

塞爾蒂克贏球後，本季例行賽戰績來到39勝12敗，持續盤據全聯盟龍頭；老鷹戰績則降至22勝29敗，暫居東區聯盟第10名。（譯者：陳彥鈞）1130208