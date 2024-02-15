Farmcraft聚焦數位農業 運用麥塊結合永續議題

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（中央社記者陳容琛台北15日電）運用麥塊（Minecraft）舉辦的教育競賽Farmcraft，今年主題聚焦「數位農業」，期許大眾提升對於如何運用科技達到永續農作及保障食物安全。

由NASEF（北美學術電競協會）主辦的Farmcraft麥塊程式國際賽，是運用麥塊結合永續議題挑戰、食育知識與程式設計辦理的教育競賽，希望鼓勵8至18歲的兒童、青少年及社會大眾對於全球農作、糧食的認識，並以提升如何運用科技達到永續農作及保障食物安全為目標。

2024年的主題將聚焦於「數位農業」，各項任務將圍繞在如何運用科技與數位能力達成永續農業的目標、解決全球農糧問題。

參賽組別共分為少年組（8-13歲）、青年組（13-18歲）及不分年齡組（8歲以上），正式賽季預計於3月11日至4月19日舉行，全程參與並完成者將得到參賽證明，並於4月25日公告成績。

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受邀在線上工作坊分享過去參賽經驗、教學設計及任務解說，Coin麥塊教育團隊創辦人徐國峯接受中央社採訪時表示，Farmcraft會透過每週不同的任務，讓學生開始認識周遭不曾重視過的問題，像去年加入批發概念，官方設計不同環境種植農作物，甚至加入害蟲環節，讓學生討論如何讓成本降低。

在全球超過8000人挑戰情況下，Coin麥塊教育團隊去年帶出少年組冠軍，徐國峯透露，與全世界競爭很刺激，同時也考驗學生間的配合，「這不只是一個比賽，國外更看重能從中學到什麼，甚至會要求拍影片自己敘述。」（編輯：李亨山）1130215