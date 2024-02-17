NBA明星週名人賽打頭陣 NFL球星秀爆扣摘MVP[影]

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社印第安納波利斯16日綜合外電報導）美國職籃NBA全明星週，首日由名人賽打頭陣。NFL達拉斯牛仔隊球星帕森斯不僅有爆扣，還有切入上籃，全場攻下37分16籃板率隊贏球，獲選名人賽MVP。

NBA明星週分別為當地時間16日的名人賽、新秀對抗賽；17日的技術挑戰賽與18日的全明星賽。名人賽包含來自眾多領域名人，例如美式足球、音樂、戲劇等各界巨星參加。

今年名人賽由前NFL傳奇球星、現職為球評的夏沛（Shannon Sharpe）及體育頻道ESPN名嘴史密斯（Stephen A. Smith）各帶一隊。夏沛隊有帕森斯（Micah Parsons）、NFL洛杉磯公羊隊球星外接手納考（Puka Nacua）、名歌手SiR及中國演員王鶴棣等。

史密斯隊則由前NBA球星「慈世平」亞泰斯特（Metta Sandiford-Artest）領軍，有著名音樂人亞當布萊克斯頓（Adam Blackstone）、「新好男孩」成員麥克林（AJ McLean）及NFL休士頓德州人明星四分衛史特勞德（C.J. Stroud）等。

24歲、身高191公分的帕森斯（Micah Parsons）是職業美式足球NFL牛仔隊2021年首輪選入的球員，職司線衛，當年季後拿下年度最佳防守新秀，今天轉戰籃球場一樣勇猛，切入上籃、爆扣樣樣來，與另一NFL球星納考（Puka Nacua）同場飆球技。

王鶴棣穿上23號球衣，替補出賽一上場隨即連續砍分，單節拿下8分一度讓對手叫暫停。終場夏沛隊以100比91擊敗史密斯隊。（編輯：陳亦偉）1130217