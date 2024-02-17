射箭企聯選秀狀元 張譯中盼克服孤單

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（中央社記者陳容琛台北17日電）中華企業射箭聯盟今天舉辦第6屆選秀，握有狀元籤的台中銀行相中成都世大運國手張譯中，他表示心情當然很開心，並期許自己克服「孤單」。

去年對張譯中而言是相當豐收的一年，剛從三民高中畢業的他，相繼入選亞洲盃射箭賽、成都世界大學運動會等國際賽，尤其在成都世大運與郭昱承、楊宗翰攜手摘下反曲弓男團銀牌。

「去年真的收穫很多，因為之前疫情能出國的機會不多，而且選拔賽也沒有好好把握，去年才比較漸入佳境。」張譯中在接受中央社採訪時說道。歷經國際賽洗禮，他透露除了增添自信心，面對壓力也比較得心應手，「知道緊張時如何應對，不會讓自己表現失常。」

上屆以協會青年隊成員征戰射箭企聯，如今當上選秀狀元，張譯中表示，心情很開心，不過有預期會獲得台中銀行青睞，「對他們的印象是團隊氣氛很好。」此外，他自評，個人對抗賽能力比較不足，未來需要加強，「團體有隊友聊天放鬆心情，比較沒有這麼緊張，但個人只有自己，感覺比較孤單。」

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第6屆中華企業射箭聯賽選秀會今天登場，選秀順位依序為台中銀行、新濠建設、新竹市愛山林射箭隊、彰化銀行、新北凱撒及寒舍集團，選秀會男、女選手分別有19人、14人報名，最終共13人獲選。

中華射箭協會秘書長林政賢接受中央社採訪時透露，新賽季預計於4月13、14日展開，今年在季後賽的賽制有微幅調整，並期許比賽遍布全台，「去年以西部為主，今年希望往東部發展，把射箭運動推廣到全台灣。」（編輯：李亨山）1130217