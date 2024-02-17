更多編輯台推薦新聞：
印尼新總統誕生 普拉伯沃勝選為何引疑慮？一週大事彙整
生活

印尼新總統誕生 普拉伯沃勝選為何引疑慮？一週大事彙整

亞馬遜雨林最快2050年達生態系臨界點 恐釋放已儲存二氧化碳
國際

亞馬遜雨林最快2050年達生態系臨界點 恐釋放已儲存二氧化碳

台北國際書展2/20登場 童書、繪本名家齊聚
文化

台北國際書展2/20登場 童書、繪本名家齊聚

大樂透獎號這裡看 過年加碼百萬春節大紅包
生活

大樂透獎號這裡看 過年加碼百萬春節大紅包

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動

射箭企聯選秀狀元 張譯中盼克服孤單

2024/2/17 21:03
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳容琛台北17日電）中華企業射箭聯盟今天舉辦第6屆選秀，握有狀元籤的台中銀行相中成都世大運國手張譯中，他表示心情當然很開心，並期許自己克服「孤單」。

去年對張譯中而言是相當豐收的一年，剛從三民高中畢業的他，相繼入選亞洲盃射箭賽、成都世界大學運動會等國際賽，尤其在成都世大運與郭昱承、楊宗翰攜手摘下反曲弓男團銀牌。

「去年真的收穫很多，因為之前疫情能出國的機會不多，而且選拔賽也沒有好好把握，去年才比較漸入佳境。」張譯中在接受中央社採訪時說道。歷經國際賽洗禮，他透露除了增添自信心，面對壓力也比較得心應手，「知道緊張時如何應對，不會讓自己表現失常。」

上屆以協會青年隊成員征戰射箭企聯，如今當上選秀狀元，張譯中表示，心情很開心，不過有預期會獲得台中銀行青睞，「對他們的印象是團隊氣氛很好。」此外，他自評，個人對抗賽能力比較不足，未來需要加強，「團體有隊友聊天放鬆心情，比較沒有這麼緊張，但個人只有自己，感覺比較孤單。」

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

第6屆中華企業射箭聯賽選秀會今天登場，選秀順位依序為台中銀行、新濠建設、新竹市愛山林射箭隊、彰化銀行、新北凱撒及寒舍集團，選秀會男、女選手分別有19人、14人報名，最終共13人獲選。

中華射箭協會秘書長林政賢接受中央社採訪時透露，新賽季預計於4月13、14日展開，今年在季後賽的賽制有微幅調整，並期許比賽遍布全台，「去年以西部為主，今年希望往東部發展，把射箭運動推廣到全台灣。」（編輯：李亨山）1130217

#台中銀行
#成都世大運
#林政賢
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.27