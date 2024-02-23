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本田LPGA泰國女子賽 錢珮芸並列第7落後2桿

2024/2/23 17:31
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（中央社記者黎建忠台北23日電）台灣女子職業高爾夫好手錢珮芸，今天在本田LPGA泰國女子賽第2回合繳出72桿，暫時以2天低於標準8桿的136桿戰並列第7，但僅落後領先者2桿差距。

33歲的錢珮芸昨天在總獎金170萬美元（約新台幣5409萬元）的本田LPGA新加坡泰國賽首回合，繳出追平生涯最低桿數的64桿，讓她單獨位居領先，只可惜今天第2回合表現平平，全場抓2博蒂、吞1次雙柏忌，帶回72桿。

錢珮芸在受訪時曾說，「這座球場很能締造出低的桿數，因此什麼情況都可能發生，我想每名球員都會把握機會盡量力拚每一桿」。

錢珮芸在去年的美國職業女子高爾夫協會（LPGA）賽季表現得相當出色，參加了24場比賽有5場以前10名作收，並且LPGA積分榜第49名，還因此生涯首度取得年終巡迴賽的參賽資格。

錢珮芸本季已參加過1場比賽，不過當時打完首回合就宣布退賽；幸好這場比賽錢珮芸找回水準，靠著首回合的好成績，讓她在今天表現不佳的情況下，仍能咬住領先集團。

經過前2回合賽事，由包括瑞典女將薩克斯卓（Madelene Sagstrom）、泰國女將塔瓦坦娜（Patty Tavatanakit）、韓國選手金世煐（Kim Sei-Young）同為134桿並列領先。

LPGA本月開始也進行3場的亞洲巡迴賽事，除了本週的本田LPGA泰國女子賽外，接下來依序為在新加坡的HSBC匯豐女子世界錦標賽、在中國的藍灣LPGA高球賽。（編輯：方沛清）1130223

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