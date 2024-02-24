日職春訓創龐大經濟效益 完善規劃吸引球迷

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（中央社記者楊啟芳宮崎24日電）中職樂天桃猿今天在日本宮崎與軟銀鷹進行交流賽，場內外吸引大批球迷，周邊從販賣部、小吃街、場外活動，整個園區完善規劃為日職球團帶來經濟效益，是台灣球團可以仿效的模式。

宮崎是日職各隊春訓聖地，今年包括軟銀鷹隊、歐力士猛牛隊、讀賣巨人隊，以及韓職斗山熊隊都在宮崎進行春訓，每天春訓不論是有比賽或僅是練習，都會吸引大批球迷買票進場。桃猿隊今天與軟銀交手的賽事，賣票處更是大排長龍。

除了觀賞練習及比賽，像是軟銀鷹隊春訓基地「宮崎市生目的杜運動公園」周邊有2個球場，還有軟銀商品販賣部、小吃街，公園也可以讓家長帶小朋友、毛小孩散步玩耍，都可以讓球迷有更多娛樂體驗，也讓球團在春訓也能有更多經濟效益。

今天賽前在場外還進行了樂天女孩與軟銀啦啦隊女孩的表演及互動，吸引大批日本球迷駐足欣賞；比賽中桃猿隊在觀眾席帶來「台式應援」，喊口號加上跳舞，也讓場邊日本球迷大喊驚奇，甚至有日本球迷跟著一起跳桃猿隊球員應援曲。

桃猿隊總教練古久保健二表示，除了軟銀之外，歐力士、巨人隊的春訓基地也在附近，讓球迷30分鐘內就可以看到3支球隊，因此每年春訓階段，宮崎都會有很多球迷前來。不只是例行賽，球員春訓時連練習都會有大批球迷觀賽，古久保健二認為，這可以帶給球員更多、更好的刺激。

雖然現在台灣職棒各隊春訓時球迷並不多，且都是免費進場，不過古久保健二認為，「日職像是讀賣巨人隊就已經90年，美國職棒又更久，台灣職棒只有35年，棒球在台灣已經算很滲透了，當然環境上沒有辦法馬上追上美國、日本，但慢慢愈來愈進步。」

不只是例行賽、季後賽，職棒球隊若從春訓開始就可以吸引球迷，勢必會為球團帶來更龐大商機，台灣像是今年統一獅隊就首創在亞太棒球村賣票，讓球迷進場體驗，辦得相當成功，未來若春訓規劃一系列園區、活動及商品販賣，勢必可以讓中華職棒人氣更上一層樓。（編輯：陳政偉）1130224