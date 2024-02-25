日職球團春訓基地設施完善 下雨天也不受影響

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（中央社記者楊啟芳宮崎25日電）日本宮崎市目前有3支日職球隊在春訓，且春訓基地設施都相當完善，歐力士猛牛隊的基地規模就有2個室外球場、2個室內球場，讓球員可以分流訓練，遇到下雨天時練習也不受影響。

樂天桃猿隊今天在宮崎市清武綜合運動公園與日職歐力士隊打交流賽，雖然早上天氣不佳，但仍吸引大批日本球迷到場一睹日職球星風采。球員也因為有2個室內球場，賽前歐力士隊、桃猿隊各使用1個，熱身沒有受到影響，最後比賽仍在中午順利開打。

桃猿隊總教練古久保健二在球員時期，曾效力過歐力士猛牛隊的前身大阪近鐵隊，教練生涯也有在歐力士執教過。今天桃猿隊與歐力士隊交手，古久保健二笑說：「當然非常懷念，跟大家都有打招呼，尤其是平野佳壽，10年前遇到的選手到現在還在場上投球，很厲害。」

現在歐力士的春訓基地設施相當完善，室外球場2個、室內球場2個，還有1個大操場可以使用，古久保健二笑說：「我當選手時室內球場只有1個，一、二軍球場之間還要20分鐘車程，現在歐力士光室內球場就有2個，想要做什麼都可以，而且牛棚有10道，設施是非常棒的。」

古久保健二表示，台灣主要是棒球人口沒有這麼多，以日職來講目前讀賣巨人、軟銀鷹隊都有到四軍，「選手是很多的，等於一個球團有4支球隊，加上工作人員有300、400人規模，年輕選手競爭非常激烈，所以說這些設施很重要，不過相信台灣幾年後也可以變成這樣。」（編輯：張雅淨）1130225