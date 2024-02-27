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補強辛特力受傷缺口 PLG勇士再找208公分洋將梅克

2024/2/27 14:18
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（中央社記者黎建忠台北27日電）尋求4連霸的台灣職籃PLG台北富邦勇士，今天宣布持續補強洋將戰力，找來身高208公分、效力於澳洲職籃多年的梅克（Matur Maker），盼能增加球隊的鋒線戰力。

P.LEAGUE+聯盟台北富邦勇士包辦前3個賽季的年度總冠軍，其中洋將辛特力（Mike Singletary）拿下第1、2季的總冠軍賽最有價值球員（FMVP），更是勇士不可或缺的鋒線重要戰力。

不過辛特力在今年1月27日對福爾摩沙夢想家的比賽中，不慎和對方洋將相撞，導致腳部骨折加上韌帶斷裂，開刀治療後評估至少需休息6週。而辛特力受傷後，勇士4勝2敗，雖然戰績沒有差太多，但球團仍積極補強。

梅克現年26歲，來自澳洲，身高208公分、體重96公斤，擁有220公分的臂展與彈跳能力，過往分別至瑞士、斯洛維尼亞聯賽闖蕩，2019年投入NBA發展聯盟，曾單場繳出28分的成績。

隨後返鄉效力澳洲職籃NBL雪梨國王隊、紐西蘭職籃聯賽尼爾遜巨人隊，上個賽季在尼爾遜巨人隊出賽15場，平均拿下16.7分、7籃板，具有穩定得分輸出與強悍的護框能力。

勇士領隊蔡承儒表示，梅克善於發揮個人速度和突破能力在進攻端取分，擁有不錯的外線和助攻能力，防守端也有換防和保護籃板的意識，希望梅克的加入能幫助球隊在未來比賽打出更好的成績。（編輯：張雅淨）1130227

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