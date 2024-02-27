PLG銳米轟32分 鋼鐵人過年後首戰即奪勝

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（中央社記者陳容琛台北27日電）靠著洋將銳米攻下全場最高32分，台灣職籃P.LEAGUE+高雄17直播鋼鐵人今天在主場以99比91擊敗台北富邦勇士，過年後首戰即拿下勝利。

在主力洋將鐵米（Femi Olujobi）缺陣下，鋼鐵人今天靠著銳米（Rayvonte Rice）狂轟全場最高32分，外帶11籃板、7助攻，加上本土球員施晉堯挹注20分、6籃板、4助攻，最後在第4節成功逆轉勇士，以8分之差於主場取得勝利。

鋼鐵人總教練邱大宗賽後接受媒體訪問時指出，這場勝利是透過球員的努力，「銳米慢慢融入，今天也幫助球隊贏球，真的很謝謝球員，在主場拚下艱難的球賽。」

施晉堯透露，上半季比較多單打，導致球隊戰績不佳，今天大家無私地分享球，「這才是我們想要的東西。」

隨著日前勇士、新北國王相繼補進新的洋將，被問到是否在註冊大限前再找新的洋將補強陣容，邱大宗坦言，確實不排除再增加洋將人數，只是目前還沒有挑到喜歡的，因此暫時先以現有陣容應戰。

另外，勇士今天也「開箱」新洋將賽爾登（Wayne Selden Jr.），累計上場41分鐘的他，攻下全隊最高27分，外帶6籃板、3助攻。

勇士總教練許晉哲認為，賽爾登的個人能力不錯，練球時也很願意分享球，並期盼本土球員能盡快找到與賽爾登搭配的方式，為球隊帶來不同的化學變化。（編輯：戴光育）1130227