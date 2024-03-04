UBA台師大2OT擊敗國體 拚4強仍有希望

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（中央社記者陳容琛台北4日電）靠著林韋愷在終場前1.6秒投進致勝一擊，歷經2次延長的台灣師大今天在112學年度UBA大專籃球聯賽8強戰，以65比64擊敗國立體大，仍有望晉級4強。

正規4節比賽打完，台師大與國體戰成48比48平手，歷經2次延長賽後，台師大一哥林韋愷挺身而出，在終場前1.6秒飆進致勝一擊，加上陳力生操刀最後一擊未果，率隊以1分之差氣走國體，搶下關鍵1勝，4強之路尚未絕望。

此役林韋愷上場49分鐘手感欠佳，全場17投僅3中，尤其三分球7投盡墨，攻下「雙10」15分、17籃板，外帶6助攻。然而成為球隊勝利的頭號功臣，林韋愷透露，隊友王家昌不斷給予信心，讓他不用想太多，勇敢扛起「一哥」重任，「很感謝隊友，今天的勝利屬於團隊的。」

台師大總教練李秉鴻則表示，期許林韋愷每場都能再更穩定一點，「他的心臟很大顆，才能投進準絕殺。」

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李秉鴻更點名，今天改變場上節奏的是後衛潘彥愷，甚至希望將其培養成台灣版河村勇輝，「對他的期望很高，他在場上總能讓人的眼睛為之一亮，前面在強度上仍在調整，這個階段就非常好。」

在沒有外籍生的情況下，台師大想要再闖進4強，必須在每個環節比其他隊還要好，不過從平時訓練中，李秉鴻已經看出球隊的競爭力，「預賽基本上是『繳學費』，大家都不看好我們，終於在8強尾段找到贏球節奏。」（編輯：張雅淨）1130304