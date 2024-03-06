嘉市棒球場紅土內野換草皮惹議 市府：保護選手

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（中央社記者黃國芳嘉義市6日電）嘉義市立棒球場將紅土內野更換為天然草皮內野，有網友認為會因壘距不同造成業餘球賽無法在此比賽；嘉義市教育處表示，積極爭取職棒賽事，為改善不規則彈跳，保護比賽選手。

嘉義市政府教育處表示，市府積極爭取職棒賽事，市立棒球場以現代化專職棒球場持續優化，今年度已編列預算新增球場隱形護網及高空照明，同時參考職棒球團的回饋及球迷建議，計畫今年度種植內野草皮，改善內野紅土容易不規則彈跳情況。

教育處指出，考量全台多數職棒球場皆為內野草皮，球員也多以習慣於內野草皮的球場比賽，內野種植草皮作業預計於3月底進行，後續養護，將於今年中職下半球季前改善完成。

不過，有棒球粉絲在臉書（Facebook）發文，指嘉義市立棒球場除了有職棒比賽外，也會進行三級棒球、壘球比賽，若市立棒球場將紅土內野更換為天然草皮內野，則這些業餘球賽會因壘距不同無法在此場地進行。

教育處回應，市立棒球場於今年下半球季安排有7場職棒一軍比賽，內野植草後，除提供中華職棒比賽外，市立棒球場每年3月作為全國高中木棒賽的決賽場地，以及市府12月主辦的諸羅山盃國際軟式棒球邀請賽，均可照常舉行。

嘉義市議員鄭光宏日前特別拜訪專家並到市立棒球場了解狀況，他說，更換草皮是為了避免不規則彈跳出現頻率，將會減少選手因不規則彈跳受傷的機會。

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鄭光宏指出，關於少棒，每年的諸羅山盃棒球邀請賽最後的比賽場地就是利用市立棒球場。少棒部分確實會有壘距的問題，但是可以透過規則禁止小球員撲壘解決，同時也可避免球員受傷。

鄭光宏說，壘球部分，確實會受影響，但嘉義市有博愛棒壘球場、運三棒壘球場等場地可供運用，賽事仍可順利進行。市立棒球場除中華職棒一軍賽外，仍提供職棒二軍比賽及練習，外國球團移地春訓、冬訓，職業球團利用率高。（編輯：黃世雅）1130306