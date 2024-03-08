愛德華茲頭撞籃框送再見阻攻 灰狼險勝溜馬

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（中央社記者黎建忠台北8日電）美國職籃NBA灰狼今天作客溜馬主場，靠著愛德華茲全場攻下44分，加上讀秒階段致勝的「再見火鍋」，而他這一跳簡直驚世駭俗，後腦竟直接撞到籃框，終場灰狼以113比111險勝。

明尼蘇達灰狼前鋒愛德華茲（Anthony Edwards）開賽短短5秒就因切入踩到對手而扭傷左腳踝，一拐一拐的下場進休息室治療，但隨後他重返球場，並攻下全場最高的44分，包括終場前22秒的關鍵跳投，幫助球隊取得3分差距奠定勝基。

不過最驚人的，還是愛德華茲在終場前1.1秒，蓋掉溜馬後衛奈史密斯（Aaron Nesmith）試圖追平比數的快攻上籃，從比賽畫面來看，愛德華茲這一球跳得老高，蓋到火鍋的同時，後腦也撞到籃框讓他在空中失去平衡重摔落地，所幸沒有造成受傷。

愛德華茲身高193公分，籃框高度則是305公分，等於他跳超過112公分高。賽後愛德華茲接受轉播單位訪問時笑說：「沒錯，我的頭撞到籃框了，有夠痛的，我看到對手準備上籃的步伐和路線，所以我就算準了起跳的時機，我這輩子還沒跳這麼高過。」

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根據外媒報導，在NBA選秀的體能測試史上最狂彈跳高度，是2021年由田納西大學的強森（Keo Johnson）締造，當時他的助跑彈跳高度為48英吋（約122公分）。但正式比賽時受限場地、壓力、時間、體能等因素影響，愛德華茲今天的表現已經相當不可思議。

獲勝的灰狼再度搶回西區龍頭寶座，不過球隊卻也傳來壞消息。本季平均繳出22.1分、8.4籃板，三分球命中率來到生涯新高42.3%的明星中鋒湯斯（Karl-Anthony Towns），確定因左膝半月軟骨破裂需開刀治療，本季例行賽確定報銷，預計最快也要等到季後賽才有可能回歸。（編輯：龍柏安）1130308