李東洺輕微椎間盤突出休1個月 已牛棚練投

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（中央社記者謝靜雯台北9日電）中職富邦悍將隊投手李東洺春訓剛開始2週因「輕微椎間盤突出」訓練喊卡，休息了1個多月後目前已開始牛棚，他苦笑說好像每年都有受傷狀況，至於能不能趕上開季還不確定。

全家便利商店今天舉行中職4隊味全龍、富邦悍將、樂天桃猿和台鋼雄鷹隊新賽季門票開賣記者會，悍將隊投手李東洺（原名李子強）出席記者會喊出目標是健康投完整季，希望可以擠進先發輪值。

但李東洺透露，在今年春訓開始約2週，腰部就有點不舒服，檢查過後為「輕微椎間盤突出」，他表示感覺肌肉會縮住，做某些動作時不太舒服，剛開始連走路都不太行，復健過程中心情多少會受到影響，也會一直想到為什麼每年春訓好像都會遇到受傷，沒辦法有完整的訓練，一碰到傷勢就需要停下來。

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被問起有沒有詢問過防護員或者訓練員，李東洺提到，其實在進職棒前腰部就有受傷過，很多時候都需要多注意一點，職業訓練量也比較大，稍微不小心腰部可能就會承受不住。

李東洺表示，傷後休息約1個月後開始復健，目前牛棚已經可以投到40、50顆，進度算還不錯，但傷勢急不得、一步一步慢慢來，還不曉得趕不趕得及開季，如果沒趕上開季就是二軍起步，目前是以先發定位方向調整。（編輯：李亨山）1130309