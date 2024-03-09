更多編輯台推薦新聞：
鳥山明稱「漫畫要胡思亂想」啟發後輩 七龍珠銷量太好編輯不肯賜死
文化

鳥山明稱「漫畫要胡思亂想」啟發後輩 七龍珠銷量太好編輯不肯賜死

定居台灣靠寫作年收入近1億 科技作者湯普森罕見現身引旋風
科技

定居台灣靠寫作年收入近1億 科技作者湯普森罕見現身引旋風

1200元以下輕微違規不得檢舉 一篇了解交通記點新規定
生活

1200元以下輕微違規不得檢舉 一篇了解交通記點新規定

SMA健保給付取消限制最快5月生效 陳俊翰遺志助400患者全受惠
生活

SMA健保給付取消限制最快5月生效 陳俊翰遺志助400患者全受惠

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動

李東洺輕微椎間盤突出休1個月 已牛棚練投

2024/3/9 16:52（3/9 18:01 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
中華職棒富邦悍將隊投手李東洺（中）9日出席活動時受訪表示，今年春訓開始約2週，腰部就有點不舒服，檢查發現是輕微椎間盤突出，休息了1個多月後目前已開始進牛棚，但傷勢急不得、要一步一步慢慢來，還不曉得趕不趕得及開季中央社記者張新偉攝 113年3月9日
中華職棒富邦悍將隊投手李東洺（中）9日出席活動時受訪表示，今年春訓開始約2週，腰部就有點不舒服，檢查發現是輕微椎間盤突出，休息了1個多月後目前已開始進牛棚，但傷勢急不得、要一步一步慢慢來，還不曉得趕不趕得及開季中央社記者張新偉攝 113年3月9日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯台北9日電）中職富邦悍將隊投手李東洺春訓剛開始2週因「輕微椎間盤突出」訓練喊卡，休息了1個多月後目前已開始牛棚，他苦笑說好像每年都有受傷狀況，至於能不能趕上開季還不確定。

全家便利商店今天舉行中職4隊味全龍、富邦悍將、樂天桃猿和台鋼雄鷹隊新賽季門票開賣記者會，悍將隊投手李東洺（原名李子強）出席記者會喊出目標是健康投完整季，希望可以擠進先發輪值。

但李東洺透露，在今年春訓開始約2週，腰部就有點不舒服，檢查過後為「輕微椎間盤突出」，他表示感覺肌肉會縮住，做某些動作時不太舒服，剛開始連走路都不太行，復健過程中心情多少會受到影響，也會一直想到為什麼每年春訓好像都會遇到受傷，沒辦法有完整的訓練，一碰到傷勢就需要停下來。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

被問起有沒有詢問過防護員或者訓練員，李東洺提到，其實在進職棒前腰部就有受傷過，很多時候都需要多注意一點，職業訓練量也比較大，稍微不小心腰部可能就會承受不住。

李東洺表示，傷後休息約1個月後開始復健，目前牛棚已經可以投到40、50顆，進度算還不錯，但傷勢急不得、一步一步慢慢來，還不曉得趕不趕得及開季，如果沒趕上開季就是二軍起步，目前是以先發定位方向調整。（編輯：李亨山）1130309

#中職富邦悍將隊
#李子強
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.38