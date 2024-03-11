謝淑薇攜手比利時搭檔 晉級印地安泉網賽8強

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳容琛台北11日電）台灣網球名將謝淑薇與比利時搭檔梅丹斯今天出戰印地安泉網球賽的女雙16強，以6比3、7比6（7比1）獲勝，順利搶下女雙8強門票。

在今年1月的澳洲網球公開賽，謝淑薇包辦女雙、混雙冠軍後，目前女雙世界排名暫居第2，與比利時搭檔梅丹斯（Elise Mertens）持續在澳網後繼續攜手，可惜在杜哈女網賽、杜拜女網賽皆未能再高舉冠軍金盃，接著轉戰世界女子職業網球協會（WTA）千分等級的印地安泉網球賽。

名列賽事女雙頭號種子的「台比聯軍」，前役以直落2擊敗義大利的鮑里妮（Jasmine Paolini）與俄羅斯的薩姆索諾娃（Liudmila Samsonova），挺進女雙16強，今天則是面對日本的加藤未唯與印尼的艾迪拉（Aldila Sutjiadi）。

首盤在雙方皆保住第1個發球局情況下，「台比聯軍」接下來卻與對手上演破發大戰，兩組人馬連續5局皆未能守住發球局，所幸「台比聯軍」在第8局擋住對手攻勢，加上第9局再度破發，才以6比3先馳得盤。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

第2盤「台比聯軍」率先在第9局被破發，不過第10局化解對手1個局點後，成功回敬破發，在雙方進入關鍵「搶7」決勝局，「台比聯軍」一開始即取得5比0遙遙領先，最後再以7比6（7比1）取得女雙8強門票。

另外，台灣女將詹皓晴攜手墨西哥搭檔奧爾摩斯（Giuliana Olmos），今天也征戰女雙32強，可惜以6比7（6比8）、0比6不敵日本的柴原瑛菜與美國的穆罕默德（Asia Muhammad），無緣晉級女雙16強。（編輯：郭諭儒）1130311