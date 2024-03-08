謝淑薇攜比利時搭檔 挺進印地安泉網賽16強

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（中央社記者黃巧雯台北8日電）台灣網球名將謝淑薇與比利時搭檔梅丹斯今天在印地安泉網賽女雙首輪亮相，以6比4、7比6（7比4）淘汰義大利的鮑里妮與俄羅斯的薩姆索諾娃，挺進16強。

謝淑薇今年1月澳洲網球公開賽包辦女雙、混雙冠軍後，目前女雙世界排名第2，與比利時球后搭檔梅丹斯（Elise Mertens）在澳網後繼續攜手，先是在杜哈女網賽靠著對手退賽、不戰而勝直接晉級8強，杜拜女網賽則在16強止步。

謝淑薇本週轉戰在美國舉行的世界女子職業網球協會（WTA）千分等級的印地安泉網賽，單、雙打雙線作戰，女單會外賽次輪遭到淘汰，女雙與梅丹斯榮膺頭號種子，首輪出戰義大利的鮑里妮（Jasmine Paolini）與俄羅斯的薩姆索諾娃（Liudmila Samsonova）。

「台比聯軍」開賽就與對手上演破發大戰，雙方前4局都未能保住發球局，而「台比聯軍」在第7局先是躲過2個破發點，並在盤末突圍，以6比4拿下首盤。

「台比聯軍」次盤在第2、8局都有破發機會，但都未能把握，兩組人馬一路鏖戰搶7，「台比聯軍」最終以7比6（7比4）贏得勝利，收下16強門票。

謝淑薇在這站賽事結束後，預計積分將超越梅丹斯，有機會重返女雙球后。

除了謝淑薇外，台灣選手吳芳嫺、詹皓晴也將在女雙分頭首輪出擊，吳芳嫺與中國女將王欣瑜攜手，而詹皓晴和墨西哥搭檔奧爾摩斯（Giuliana Olmos）合作，力拚16強席次。（編輯：郭諭儒）1130308