謝淑薇杜拜女網賽遭逆轉 無緣女雙8強

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（中央社記者黃巧雯台北21日電）台灣網球名將謝淑薇與比利時搭檔梅丹斯今天在WTA杜拜女網賽女雙16強賽，以7比6（7比5）、2比6、8比10不敵白俄羅斯選手薩諾維奇與德國的席格門，無緣和台灣的吳芳嫺與挪威的艾克里在8強會師。

世界女子職業網球協會（WTA）千分等級的杜拜女網賽在阿拉伯聯合大公國舉行，共3名台灣好手參賽，同在籤表上半區，謝淑薇與比利時搭檔梅丹斯（Elise Mertens）再度攜手，而另2組吳芳嫺與挪威的艾克里（Ulrikke Eikeri）、詹皓晴與墨西哥的奧爾摩斯（Giuliana Olmos）提前在16強賽碰頭。

謝淑薇與梅丹斯在拿下今年澳網女雙冠軍後，上週卡達公開賽在8強止步，這次杜拜女網賽榮膺女雙頭號種子，首輪輪空，16強賽與白俄羅斯選手薩諾維奇（Aliaksandra Sasnovich）與德國的席格門（Laura Siegemund）交手。

雙方開賽就上演破發大戰，首盤就激戰至搶7才分出勝負，謝淑薇與梅丹斯以7比6（7比5）先下一城。

謝淑薇與梅丹斯儘管次盤率先成功破發，但盤中戰況急轉直下，「台比聯軍」連續3個發球局都未能保住，以2比6讓出次盤。

進入決勝盤超級搶10後，謝淑薇與梅丹斯浪費4比1領先優勢，對手趁機後來居上，最終「台比聯軍」以8比10輸球。

另一場女雙16強賽事，吳芳嫺與挪威搭檔艾克里歷經3盤激戰，以3比6、7比6（7比5）、10比6逆轉拍下詹皓晴與墨西哥的奧爾摩斯，搶下8強門票。（編輯：蕭博文）1130221