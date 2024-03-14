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印地安泉網賽 謝淑薇攜手比利時搭檔挺進女雙4強

2024/3/14 10:12
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（中央社記者陳容琛台北14日電）台灣網球好手謝淑薇與比利時搭檔梅丹斯（Elise Mertens）今天在美國加州舉辦的印地安泉網球賽（Indian Wells）女子雙打8強戰，以6比1、6比4搶下勝利，取得4強門票。

繼1月澳洲網球公開賽高舉女雙金盃後，謝淑薇與梅丹斯再攜手，卻未能延續氣勢，相繼在2月世界女子職業網球協會（WTA）杜哈女網賽、杜拜女網賽失利，接著轉戰WTA千分等級、總獎金約926萬美元（約新台幣2億9108萬元）的印地安泉網球賽。

「台比聯軍」名列賽事女雙頭號種子，前役驚險擊敗日本球員加藤未唯與印尼球員艾迪拉（Aldila Sutjiadi），晉級女雙16強，接著迎戰第6種子的巴西選手史特法尼（Luisa Stefani）與荷蘭選手舒由絲（Demi Schuurs），兩組人馬曾在今年杜哈女網賽對決，當時「台比聯軍」吞敗。

不過，捲土重來的「台比聯軍」首盤就展開積極攻勢，首局立刻上演破發，更讓對手僅保住1個發球局，加上「台比聯軍」都順利保發，以6比1先馳得盤。

次盤史特法尼與舒由絲狀況回穩，雙方陷入僵局，但「台比聯軍」第10局率先突圍，即使浪費掉1個賽末點，最後仍靠對手回擊掛網，再以6比4挺進4強，完成甜蜜復仇。

下一戰「台比聯軍」將對上第4種子美國選手馬蒂內茲（Nicole Melichar-Martinez）與澳洲選手培瑞斯（Ellen Perez），爭取冠軍戰門票。（編輯：李明宗）1130314

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