獅隊林祖傑敲超前安 王柏融熱身賽安打尚未開張

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（中央社記者楊啟芳台北20日電）中職今天在斗六棒球場的官辦熱身賽，統一獅隊與台鋼雄鷹隊在比賽後段緊咬、互有領先，獅隊在8局上靠著何恆佑、林祖傑敲出關鍵安打，終場獅隊以5比4擊敗雄鷹隊。

雄鷹隊在6局下攻下1分，以1比1追平獅隊，不過7局上獅隊展開攻勢，陳傑憲獲保送、林安可敲出安打後，陳重廷犧牲觸擊護送跑者到二、三壘，黃勇傳再選到保送形成滿壘，接著邱智呈敲出安打，帶有2分打點超前，獅隊取得3比1領先。

雄鷹隊在7局下反攻，杜家明選到保送後，吳明鴻、曾子祐接連敲出安打，送回1分，接著陳文杰擊出高飛犧牲打追平，葉保弟再敲二壘安打超前。不過獅隊於8局上再度還以顏色，許哲晏、林佳緯選到保送後，何恆佑敲出安打追平，林祖傑再敲超前安打，終場獅隊以5比4獲勝。

獅隊先發投手布雷克（Brock Dykxhoorn）此戰投2局，被敲1支安打，投1次保送、4次三振，沒有失分。雄鷹隊先發投手笠原祥太郎則是投5局，被敲出4支安打，出現4次保送，投出3次三振，僅失掉1分。

此外，「台鋼大王」王柏融今天5打數沒有敲出安打，包含2次三振，目前在官辦熱身賽出賽4場、13打數安打仍未開張。（編輯：陳清芳）1130320