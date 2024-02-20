更多編輯台推薦新聞：
英國國家藝廊首度來台 梵谷莫內拉斐爾真跡5月登奇美博物館
文化

英國國家藝廊首度來台 梵谷莫內拉斐爾真跡5月登奇美博物館

桌球世團賽鄭怡靜奪關鍵一點 台灣女團3比1勝美國預賽全勝
運動

桌球世團賽鄭怡靜奪關鍵一點 台灣女團3比1勝美國預賽全勝

嘉南自動相機首次拍到黑熊家族 水鹿洗澡、山羌看鏡頭全都錄
生活

嘉南自動相機首次拍到黑熊家族 水鹿洗澡、山羌看鏡頭全都錄

法國人苦求8個月拜師學藝 回巴黎成立舞獅團傳承台灣廟宇文化
文化

法國人苦求8個月拜師學藝 回巴黎成立舞獅團傳承台灣廟宇文化

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
22日起連3波冷空氣來襲 北部27日低溫探11度
首頁 / 運動

何恆佑高知交流賽1安1保送 盼提升穩定性爭一壘

2024/2/20 17:55
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯台北20日電）中職統一獅隊今天與日本獨立聯盟高知鬥犬隊交手，先發一壘手何恆佑單場1安、選到1次保送；何恆佑是獅隊重點培養一壘新生代好手，他盼提升穩定性、爭取一軍出賽機會。

中華職棒統一7-ELEVEn獅隊今天在日本高知與日本獨立聯盟高知鬥犬隊交手，何恆佑今天先發打5棒、守一壘，2局上敲出中外野方向飛球出局，4局敲出安打，6局選到四壞保送，8局敲出左外野方向飛球出局。

何恆佑在2020年選秀會第2輪被獅隊選進，2021至2023年都有一軍出賽紀錄，去年整季一軍出賽22場，敲出8支安打，打擊率1成78。

何恆佑是獅隊重點栽培一壘手新生代好手，去年球季結束後也有參加亞洲冬季棒球聯盟，總計19場出賽共72打數敲出21支安打，包括1發全壘打，打擊率2成92，好表現獲得教練團肯定。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

何恆佑在春訓第一階段除了例行練習外，出發日本高知移地訓練前，也有打3場橘白隊內賽，他表示這次交流賽是非常好的機會，希望藉此驗收訓練成果，好的部分持續維持，不好的部分透過賽事及後續訓練調整。

獅隊一壘位置競爭，老經驗球員林益全、陳鏞基都是競爭者，何恆佑期待能強化攻擊力和守備穩定性，除了不斷提升，無論打擊、守備都要持續進步，更重要的是維持穩定性，相對就更有可能爭取一軍出賽。（編輯：李亨山）1130220

#林益全
#何恆佑
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.46