何恆佑高知交流賽1安1保送 盼提升穩定性爭一壘

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（中央社記者謝靜雯台北20日電）中職統一獅隊今天與日本獨立聯盟高知鬥犬隊交手，先發一壘手何恆佑單場1安、選到1次保送；何恆佑是獅隊重點培養一壘新生代好手，他盼提升穩定性、爭取一軍出賽機會。

中華職棒統一7-ELEVEn獅隊今天在日本高知與日本獨立聯盟高知鬥犬隊交手，何恆佑今天先發打5棒、守一壘，2局上敲出中外野方向飛球出局，4局敲出安打，6局選到四壞保送，8局敲出左外野方向飛球出局。

何恆佑在2020年選秀會第2輪被獅隊選進，2021至2023年都有一軍出賽紀錄，去年整季一軍出賽22場，敲出8支安打，打擊率1成78。

何恆佑是獅隊重點栽培一壘手新生代好手，去年球季結束後也有參加亞洲冬季棒球聯盟，總計19場出賽共72打數敲出21支安打，包括1發全壘打，打擊率2成92，好表現獲得教練團肯定。

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何恆佑在春訓第一階段除了例行練習外，出發日本高知移地訓練前，也有打3場橘白隊內賽，他表示這次交流賽是非常好的機會，希望藉此驗收訓練成果，好的部分持續維持，不好的部分透過賽事及後續訓練調整。

獅隊一壘位置競爭，老經驗球員林益全、陳鏞基都是競爭者，何恆佑期待能強化攻擊力和守備穩定性，除了不斷提升，無論打擊、守備都要持續進步，更重要的是維持穩定性，相對就更有可能爭取一軍出賽。（編輯：李亨山）1130220