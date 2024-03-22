史瓦帝尼外賓團參訪T1獵鷹 總理戴羅素下場試身手

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（中央社記者黎建忠台北22日電）台灣邦交國史瓦帝尼總理戴羅素率團來訪，昨天到台南的行程還特別抽空造訪T1職業球團台鋼獵鷹籃球隊，戴羅素對籃球的熱愛還下場投籃小試身手，展現出十足親民風格。

T1職業籃球聯盟台南台鋼獵鷹總經理錢韋成，在接受中央社記者訪問時說道，總理戴羅素（Russell Dlamini）非常親和也沒有架子，全程看著球隊練球，「感覺得出來總理真的很愛籃球這項運動，雖然他說已經30年沒什麼機會打球了，但場上動作還是相當流暢，而且還自己隨身攜帶籃球鞋和運動衣物」。

錢韋成透露，一開始也是從外交部那邊傳達訊息過來，剛好戴羅素率團到台南有既定行程，「所以我們就邀請他們來獵鷹主場參觀，盡一下地主之誼，他們大概也待了1個多小時，雙方的互動相當頻繁」。

台南台鋼獵鷹昨天是由董事長王炯棻、總經理錢韋成、副總經理王澄緯，一起接待台灣邦交國史瓦帝尼總理戴羅素、夫人與隆寇凱拉（Lonkhokhela）親王等外賓。

史瓦帝尼與台灣建交56年，2國邦誼穩定，這次外賓團訪台已經先分別拜會總統蔡英文與副總統賴清德。

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錢韋成還提到，戴羅素希望之後有機會能與獵鷹合作，期待史瓦帝尼也能有像台鋼集團一樣發揮社會責任的公司，願意支持籃球運動。

為了迎接戴羅素等重要外賓，獵鷹球團也特別邀請4名啦啦隊成員螢螢、一粒、林浠及昆昆協助擔任禮賓小組，更準備了繡有總理中文姓名「戴羅素」棒球帽、背號1號球衣外，還有由獵鷹總教練柯納（Raoul Korner）代表贈送全隊簽名球。（編輯：方沛清）1130322