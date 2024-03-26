更多編輯台推薦新聞：
統一發票1-2月小7全家開出2張特別獎 最低45元買咖啡中千萬
生活

統一發票1-2月小7全家開出2張特別獎 最低45元買咖啡中千萬

鄭華娟逝世音樂圈悼念 鄭怡追憶「傳奇女子」相處點滴
娛樂

鄭華娟逝世音樂圈悼念 鄭怡追憶「傳奇女子」相處點滴

NASA在國際太空站做實驗細胞結構更純粹 可助抗癌藥更有效
科技

NASA在國際太空站做實驗細胞結構更純粹 可助抗癌藥更有效

電子垃圾變城市礦山 神奇配方水掀綠色材料革命
產經

電子垃圾變城市礦山 神奇配方水掀綠色材料革命

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
美國巴爾的摩大橋被船撞斷 多輛汽車落水
首頁 / 運動
NBA
新聞專題
NBA1/300
首頁 / 運動

NBA國王輕取76人 沙波尼斯連續54場雙十破紀錄

2024/3/26 15:47
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黎建忠台北26日電）美國職籃NBA沙加緬度國王中鋒沙波尼斯今天迎戰費城76人，繳出11分、13籃板、10助攻，率隊以108比96獲勝，也締造連續54場「雙十」紀錄，成為ABA、NBA合併後聯盟史上第一人。

國王中鋒沙波尼斯（Domantas Sabonis）今天對76人的比賽中，第3節剩下5分24秒時，在籃下撿到隊友被蓋火鍋的球之後輕鬆擺進2分，正式完成連續第54場繳出「雙十成績單」的驚人紀錄。

自從1976年美國籃球協會（ABA）和NBA合併後，原本連續「雙十」紀錄是由現在效力於邁阿密熱火的明星前鋒洛夫（Kevin Love）所保持的53場。

根據美國媒體ESPN報導，若2聯盟還未合併以前，最多連續雙十場次紀錄締造者，是張伯倫（Wilt Chamberlain）的227場。

沙波尼斯今天繳出本季第25次大三元，也讓他成為NBA史上自從羅伯森（Oscar Robertson）、張伯倫、衛斯布魯克（Russell Westbrook）、約基奇（Nikola Jokic）後，第5名能完成單季25次大三元以上的球員。

國王總教練布朗（Mike Brown）不但盛讚子弟兵，甚至還為他抱不平，「沙波尼斯度過了如此非凡的一年，顯然他應該要入選明星賽，顯然他應該要被列入年度第一隊的討論，顯然他應該也要被列入年度最有價值球員的討論串才對。」（編輯：張雅淨）1130326

#NBA
#沙波尼斯
#張伯倫
NBA
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
NBA也陷賭博風暴 暴龍前鋒波特遭調查
172.30.142.22