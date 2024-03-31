T1板凳暴徒立大功 海神勝獵鷹鎖定季後賽席次

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（中央社記者黎建忠台北31日電）T1職業籃球聯盟高雄全家海神今天作客台南台鋼獵鷹主場，靠著2大板凳暴徒洋將艾倫、唐維傑合力攻下30分，終場海神就以99比92擊敗獵鷹，也確定提前晉級季後賽。

主場作戰的獵鷹開賽後氣勢高昂，首節就以33比18領先海神，半場結束仍保有48比41領先；不過下半場開賽後，獵鷹命中率開始下滑，給了海神反撲的機會。

第3節結束前3分13秒，海神拉出一波11比2攻勢，其中包括唐維傑在1分鐘內連續2次完成「三分打」，順利帶動海神逆轉比數，並把氣勢延續到第4節才能持續領先。

唐維傑賽後接受轉播單位訪問時提到，那2次切入籃下的機會有把握住感覺很好，很開心能幫助球隊並帶起氣勢，「教練在中場休息時就叫我們要拚下去，所以我身為年輕球員，就是把拚勁帶到球場上。」

今天獲勝的海神，例行賽戰績13勝9敗排在聯盟第2，並確定提前獲得季後賽資格，這也是海神自從T1聯盟創始以來，連續3季都打進季後賽。

海神全隊以洋將庫薩斯（Mindaugas Kupšas）的24分最高，另外艾倫（Aaron Geramipoor）拿下16分、唐維傑挹注14分，而全隊獲得37次罰球罰進33球，也遠比獵鷹的16罰12中要來得出色。（編輯：張雅淨）1130331