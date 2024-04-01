吳祉恩球速球種都增加 U18東岸聯盟自請完封勝

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯台東1日電）U18東岸聯盟棒球賽壽山高中首戰與台中市聯隊交手，先發投手吳祉恩自請完投、展現企圖心，7局完封勝率隊以1比0搶勝；吳祉恩高中球速進步約10公里，也多練二縫線速球增加武器庫。

2024年U18東岸聯盟棒球錦標賽壽山高中今天與台中市聯隊交手，壽山派出高二投手吳祉恩先發，吳祉恩首局雖然有被敲出長打、但力守不失分，總計用94球投完7局，僅被敲出4支安打，投出6次三振、無失分，率隊搶勝。

壽山總教練郭東晏表示，吳祉恩是球隊極力培養的重要先發投手戰力，但今天狀況沒有到最好，壞球偏高，但有足夠的膽量與打者對決，本來設定投到60顆就要把他換下場，但球員主動爭取要投完、想要拿下這場比賽。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

吳祉恩較晚開始接受科班棒球訓練，高一打鋁棒組比賽，高二木棒聯賽就成為教練團倚賴的重要投手戰力。他表示，剛升上高中時球速約130公里出頭，但現在已經可以投到141公里，主要是教練團有協助帶重量訓練，也有幫忙微調投球姿勢，把投球細節做得更好，才可以有明顯的進步。

吳祉恩透露，因為想增加一個球路讓左打者不好掌握，在教練團的建議下，木棒聯賽前就多練了二縫線速球，讓球的位移角度比較大、收到不錯的成效，也增加武器庫球種；至於未來的走向現階段還沒有想這麼多，先把每個盃賽的成績打出來。（編輯：張雅淨）1130401