競技疊杯世錦賽 台灣隊獲17金15銀9銅

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（中央社記者黃巧雯台北2日電）2024 WSSA競技疊杯世界錦標賽在美國舉行，台灣這次共派10名選手及1名帶隊教練組隊參賽，拿下17金15銀9銅，並打破3項世界紀錄，而年僅6歲的杜旻澔更成為個人項目的3冠王。

台灣隊這次由教練蘇詩婷帶隊遠赴美國參賽，團隊不僅得克服舟車勞頓以及時差考驗，因美國是競技疊杯運動的發源地，還得迎接當地世界級高手挑戰。

中華競技疊杯運動推廣協會理事長朱雅芳透過新聞稿表示，台灣隊第3度重返幸運地參賽，共11人出賽，全數登上世界冠軍寶座，為台灣隊再締造新歷史，這也是創會以來首次在國際賽中，所有選手都成為世界冠軍。

疊杯運動包括個人3項（3-3-3、3-6-3、Cycle），以及雙人、團體項目，台灣隊這次一舉拿下17金15銀9銅，並打破3項世界紀錄。

來自新北市立北大高中陳柏妤，這次為台灣隊貢獻6金1銀4銅，包括在個人項目3-3-3及3-6-3奪冠，且破台灣紀錄，並在女子組個人3項總排名第3，也是台灣隊此行含金量最高的選手。

來自桃園市錦興國小的呂侑宸這次斬獲5金1銀，7到8歲就曾締造個人3-6-3及Cycle 2項世界紀錄的他，至今仍未有人能突破上述紀錄。他首次到美國參加世界賽，以1.698秒刷新9到10歲男子組個人3-3-3的世界紀錄，而他還與杜旻澔攜手贏得10歲以下組雙人Cycle金牌。

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值得一提的是，台灣代表隊陣中年齡最小的選手為6歲杜旻澔（桃園市青埔國小），也為台灣隊拿下4金1銀。

由於杜旻澔所屬參賽組別人數較少，這次比賽併組至8歲以下組，但他場上毫無畏懼，不僅奪得個人賽3冠王，個人3-6-3更以2.674秒刷新世界紀錄，個人Cycle再以7.115秒刷新自己保有的世界紀錄。而他與媽媽組隊參加雙人Cycle親子組，也獲得銀牌佳績。（編輯：張雅淨）1130402