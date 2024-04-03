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強震全台有感 中職洋將嚇一跳艾士特不知所措

2024/4/3 17:56（4/3 18:11 更新）
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花蓮近海3日上午發生芮氏規模7.2地震，全台有感，讓不少中華職棒洋將都嚇了一跳。中信兄弟隊投手艾士特（Eric Stout）（圖）就直呼這是他人生中經歷過最大的地震。（中信兄弟提供）中央社記者楊啟芳傳真 113年4月3日
花蓮近海3日上午發生芮氏規模7.2地震，全台有感，讓不少中華職棒洋將都嚇了一跳。中信兄弟隊投手艾士特（Eric Stout）（圖）就直呼這是他人生中經歷過最大的地震。（中信兄弟提供）中央社記者楊啟芳傳真 113年4月3日
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（中央社記者楊啟芳台北3日電）花蓮近海今天上午發生規模7.2地震，中職今天3地如期開打，不過地震仍讓不少中職洋將嚇一跳，中信兄弟艾士特及猛登當下都不知所措，但教頭平野惠一則是選擇「直接放棄」。

中職今天史上首次3地開打，分別在天母棒球場、新莊棒球場、台北大巨蛋舉行，雖然早上發生強震，不過經過聯盟及場館加強檢查，確定都會如期開打。

兄弟洋投艾士特（Eric Stout）今天受訪時表示，由於住在飯店11樓，地震當下真的很害怕，雖然之前在波多黎各打冬季聯盟時也有遇過地震，不過他直呼，「這是我人生經歷過最大的地震。」艾士特指出，當下就馬上接到另一名洋將猛登（Daniel Joseph Mengden）的電話。

艾士特也指出，因為牆壁上的畫都在搖，當下馬上就把手機拿出來錄影，「我們都不知道該怎麼做，要留在房間內還是趕快出去，最後決定就留在房間內等地震停。」

兄弟日籍總教練平野惠一則表示，「因為當下沒有穿衣服，但又晃很大，不知道該怎麼辦，想了很多以後決定放棄逃跑。」平野惠一也指出，從地震結束之後就一直接到在日本的親友電話關心，「可能電話到現在還在響。」

不過反而是本土球員們因為強震馬上奪門而出，睡在同一間房的江坤宇、曾頌恩表示，當下因為太害怕，衣服沒有穿好就馬上往外逃，結果連房卡都忘記拿，最後還是找工作人員幫忙。（編輯：張雅淨）1130403

#中信兄弟
#中職
#平野惠一
#艾士特
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