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「吳復連翻版」林秉澤會玩球 U18東岸聯盟有長打

2024/4/5 12:57（4/5 13:16 更新）
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U18東岸聯盟棒球賽壽山高中野手林秉澤（圖）身材不突出但有特色，總教練郭東晏稱讚他是「吳復連翻版」很會玩球，也有長打實力。中央社記者謝靜雯攝 113年4月5日
U18東岸聯盟棒球賽壽山高中野手林秉澤（圖）身材不突出但有特色，總教練郭東晏稱讚他是「吳復連翻版」很會玩球，也有長打實力。中央社記者謝靜雯攝 113年4月5日
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（中央社記者謝靜雯台東5日電）U18東岸聯盟棒球賽壽山高中野手林秉澤身材不突出但有特色，總教練郭東晏稱讚他是「吳復連翻版」很會玩球，也有長打實力，受限身材也試著找生存之道，今天比賽有長打表現。

U18東岸聯盟棒球錦標賽壽山高中今天與高雄市A隊交手，壽山先發投手吳祉恩展現壓制力，前6局僅失2分，7局因為牽制失誤多掉2分，完投7局球隊以3比4吞敗，吳祉恩是敗投。

對手高雄市A隊總教練洪榮宏表示，吳祉恩球的尾勁好，今天不好攻擊的部分是滑球投得出色，打者攻擊時常常折到，是對內角很有自信的投手。

壽山中心棒次第4棒林秉澤今天前3打席上壘率百分百，1局、3局都獲得觸身球保送，5局敲出二壘打貢獻1分打點。

壽山總教練郭東晏表示，林秉澤是球隊攻擊火力的中心，雖然身材不突出，但也一直鼓勵球員要了解自己的優缺點、找到生存之道，稱讚林秉澤是很會玩球的球員，很像退役球員吳復連的翻版。

林秉澤之前有段時間也遇到低潮，但此次東岸聯盟慢慢找回自信，算是先發9棒中被三振率最低的球員，雖然腳程不算特別快，但郭東晏也逗趣形容，「跑起來也可以像是滾動中的石頭有一定的速度」。

林秉澤表示，前陣子低潮主要是太心急，教練有提醒並協助調整，今天打出二壘打的打席，想法是把隊友送回來，打準球心就好，他自評腳程算中等，至於二壘守備會試著去了解比賽狀況、想辦法幫助球隊。（編輯：陳政偉）1130405

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