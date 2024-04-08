台灣企甲足球聯賽14日登場 南市台鋼拚5連霸

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（中央社記者黎建忠台北8日電）2024台灣企業甲級足球聯賽將於14日舉行開幕戰，南市台鋼要挑戰賽史5連霸，球員王睿在今天記者會上直言，「今年一定會是很刺激的賽季」。

台灣企業甲級足球聯賽從2017年開辦，北市大同包辦前3屆冠軍，南市台鋼則囊括近4屆冠軍，今年更要挑戰5連霸壯舉。今年共有南市台鋼、台灣電力、台中FUTURO、台灣石虎FC、航源FC、銘傳大學，以及AC Taipei、FC Vikings等8支球隊參賽。

王睿在接受媒體訪問時表示，今年的目標只有一個就是要完成5連霸，不過季外各隊都有明顯補強，「相信今年一定會是很刺激的一個新賽季，也希望球迷可以多多進場加油。」

原本的北市大同更名為台灣石虎FC後，去年獲得亞軍，教練強木在今天受訪時也呼籲，「希望更多企業投入聯賽贊助，也希望體育署補助每隊150萬的經費可以放寬使用限制，才能真正幫助到球隊。」

去年獲得第4名的AC Taipei日籍球員一柳夢吾，致詞時先提到花蓮大地震，希望所有災民能盡快從傷痛中走出來，並在今年球季許下闖進前3名的目標。

另外，女子賽事的2024台灣木蘭足球聯賽將於13日舉行開幕戰，今年共有戰神Mars、台北熊讚、花蓮女足、高中Attackers、新北航源、台中藍鯨等6支球隊參與，其中台中藍鯨將挑戰2連霸。（編輯：張雅淨）1130408