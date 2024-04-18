日本名將桃田賢斗將揮別國際羽壇 從國家隊引退

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（中央社東京18日綜合外電報導）曾高居世界排名第一的日本羽球男單選手桃田賢斗今天在東京都召開記者會宣布，4月27日開幕的湯優盃結束後，將從日本國家隊引退。他透露未來仍會參加日本國內的賽事。

日本「中日體育」報導，他今天一襲黑色西裝搭配淺藍色領帶，在記者會上感謝外界的支持，並說明引退理由。

他說：「（2020年遭遇）車禍之後經歷許多困難，心境與身體的狀態持續存在差距的狀況下，無法再以世界第一為目標，因此決定在身體還能活動之際，跟年輕選手、參與（國內）賽事的人一起打球」。

29歲的桃田曾在2018、2019年的世界羽球錦標賽上連霸，不過2020年1月正處於巔峰時期的他，在馬來西亞參加賽事期間遭遇重大車禍，導致右眼窩底骨折等，且傷勢嚴重到目視羽球時會看到2顆球。

他傷癒復出後，在東京奧運的小組賽就被淘汰，加上傷勢困擾，今年也無緣參加巴黎奧運。不過，桃田透露之後仍會參加日本國內的賽事，並為地區活動做出貢獻。

桃田在國際賽事的戰績輝煌，也曾被視為有望拿下奧運金牌的好手，不過他僅參加過一屆奧運賽事。

桃田1994年生於香川縣三野町（現為三豐市），小學畢業後就遠赴福島縣的羽球名校富岡第一中學校、富岡高校就讀，2012年奪下世界青少年羽球錦標賽冠軍，2013年進入NTT東日本公司。

他2015年獲得世錦賽銅牌，2016年4月因為違法賭博問題被禁賽而未出戰里約奧運。2017年5月回歸國際羽壇後，奪下2018年、2019年世錦賽金牌，並曾在2018年9月登上世界排名第一。（譯者：楊惟敬/核稿：陳政一）1130418