春季聯賽北市大擊敗台灣中油 睽違16年重返4強

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（中央社記者謝靜雯台北7日電）成棒春季聯賽台北市大今天與台灣中油交手，林恩睿埋伏9棒有表現，單場3安3打點，北市大6局上把握機會攻勢串聯搶分，終場以6比3搶勝，睽違16年重返4強。

113年全國成棒甲組春季聯賽8強今天開打，北市大今天與台灣中油（開南大學）交手，北市大2局上靠著保送、失誤、林恩睿適時安打先馳得點，4局上靠著觸身球保送上壘、滾地球推進、林恩睿補上安打送回第2分。

台灣中油4局下追回2分、扳平比數，北市大6局上再起攻勢，靠著內野安打、四壞保送，1人出局後林恩睿二壘打再送回1分，抓準對手失誤機會多跑回1分，竑瑋拿告補上安打添分，北市大接連安打攻勢延續，滿壘時四壞保送擠回團隊第6分、奠定勝基。

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北市大先發投手陳英睿投4.2局被敲出4支安打，投出7次三振、3次四死球保送，失掉2分責失分，陳品宏中繼投3.1局僅被敲出1支安打，投出1次四壞保送、5次三振，失掉1分責失分，陳冠穎後援1局無失分，替球隊守住勝利，陳品宏奪下勝投。

北市大搶勝晉級4強，也是繼民國97年後、睽違16年再打入春季聯賽4強，當時還是台北體院時期，該年度排名第4。（編輯：李亨山）1130507