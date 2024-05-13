台灣隊世足資格賽6月戰阿曼 拚近27年首分積分

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（中央社記者黃巧雯台北13日電）台灣男足在2026世界盃暨2027亞洲盃資格賽第2輪吞下4連敗後，6月6日將在主場台北田徑場迎戰阿曼，目標爭取世界盃資格賽亞洲區自1997年以來第1分積分。

台灣男足在2026世界盃暨2027亞洲盃資格賽第2輪賽事，4戰合計失11球，僅靠著吳彥澍踢進1球，分組賽苦吞4連敗，還未取得任何積分的台灣隊僅剩2場比賽，在同組吉爾吉斯、阿曼都已手握9分積分情況下，台灣隊確定在2026世界盃資格賽出局。

中華民國足球協會今天發布新聞稿表示，今年3月賽事結束後，台灣隊快速地檢討、重整備戰6月賽事，在重要的戰力補強環節上，目前已獲得旅外好手「台灣隊長」陳柏良、陳浩瑋、蔡立靖、以及久違的殷亞吉等人的正面回覆。

殷亞吉透過新聞稿表示：「對我來說，能夠代表國家隊出賽，永遠都是非常光榮的事。」

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至於其他的旅外好手，足協表示，與總教練懷特（Gary White）仍持續地在努力邀請中，期待打造男足代表隊的銀河艦隊陣型，除了目標爭取世界盃資格賽亞洲區自1997年以來的第1分積分外，還要放眼前進2027亞洲盃。

台灣男足6月6日將先在主場迎戰來訪、世界排名77的阿曼，隨後6月11日在客場對決世界排名138的馬來西亞，而6月主場門票今天也在udn售票網開賣。（編輯：李亨山）1130513