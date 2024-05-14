中國泳將藥檢事件 世界反禁藥組織將開特別會議

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（中央社蒙特婁13日綜合外電報導）世界反禁藥組織（The World Anti-Doping Agency, WADA）今天宣布，將於本週召開特別會議，討論23名中國游泳選手對於處方心臟藥物檢測呈陽性的案件。

法新社報導，總部位於加拿大蒙特婁的世界反禁藥組織將在當地時間17日上午7時舉行線上董事會。

該組織在一份聲明中表示：「董事會目的是為成員提供機會，讓世界反禁藥組織的專家向成員進一步告知此一重大事項，並讓成員提出任何可能提出的問題。」

世界反禁藥組織今年4月因媒體揭露中國游泳選手在2021東京奧運前藥檢「曲美他嗪」（trimetazidine）呈陽性卻被祕密放行參加比賽而遭到外界撻伐；「曲美他嗪」可提高選手比賽成績。

世界反禁藥組織接受中國當局的解釋，理由是游泳選手所住旅館的食品遭到汙染，結果那些選手沒有遭到停賽或制裁。

美國反禁藥組織（United States Anti-Doping Agency, USADA）執行長泰加（Travis Tygart）稱這種情況是「有意掩飾」，因為當時的陽性檢測結果從未公開。

世界反禁藥組織已邀請獨立檢察官、前瑞士檢察官柯蒂爾（Eric Cottier）調查該組織對此案的處理情況。

國際奧林匹克委員會（IOC）主席巴赫（Thomas Bach）支持世界反禁藥組織處理此案的方式，他向法新社表示，如果嫌疑洗清，那些中國游泳選手就可以參加今年的巴黎奧運。（譯者：屈享平/核稿：嚴思祺）1130514