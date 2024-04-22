紐時：中國泳將禁藥風波 泳壇齟齬浮上檯面

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（中央社紐約21日綜合外電報導）「紐約時報」調查報導披露，23名中國游泳選手在4年前東京奧運前7個月的藥檢雖呈陽性反應，卻被祕密放行參加比賽。這讓泳壇恩怨曝光，也引來外界對全球藥檢機構的抨擊聲浪。

紐時20日揭露這起發生於2021年、媒體未曾報導的事件細節。中國多名游泳選手在一項遭禁的心臟病處方藥物檢測中呈現陽性反應，此後這些游泳選手中有近半數照常赴東京奧運參賽。據報導，這種藥物有助增加選手耐力、縮短恢復時間。

一名在東奧摘銀的美國選手憤憤不平地說，她覺得在中國隊奪冠的比賽中，美國隊遭到「欺騙」；另名英國奧運金牌得主則要求將這些藥檢陽性的選手終身禁賽。

德國體育部長也要求針對此事展開調查。

與此同時，世界反禁藥組織（World Anti-Doping Agency，WADA）和美國藥檢機構間存在已久的矛盾也隨著雙方發表的尖銳聲明和法律威脅浮上檯面。

曾率美國隊參加東奧的史丹佛大學（Stanford University）教練米漢（Greg Meehan）指出：「在任何時候，如果藥檢陽性的情況未獲明確說明，也未經過適當程序和規定，就會讓清白參賽的選手心生懷疑。」

「他們在比賽時不禁會想到，『我參加的是一場乾淨的比賽嗎？』」

如今距離巴黎奧運（Paris Olympics）開幕式只剩不到100天的時間。這起事件不但對泳壇帶來衝擊，也對奧運本身帶來影響。奧運依賴全球藥檢組織來確保競爭公平性和獎牌公正性。獎牌不僅可以證明多年來的訓練結果、定義選手職業生涯，也可以為得獎國家帶來驕傲。

報導指出，中國反禁藥機構「反興奮劑中心」上週回應外界連串質疑時，坦承部分選手藥檢呈陽性反應，同時宣稱這些選手是在無意間少量攝取違禁物質，因此沒必要對他們採取行動。

WADA也稱，沒有「可信的證據」來質疑中方對該事件的說法，拒絕對這些選手實施禁賽和取消參賽資格的處罰，甚至還拒絕公布陽性檢測結果。

WADA和中國反興奮劑都中心強烈否認企圖掩蓋藥檢結果的指控，並宣稱他們調查時恪遵守所有適用法規。

WADA情報和調查部門主任楊格爾（Günter Younger）表示，該組織已「認真調查這起事件的每條線索和每個調查方向。」

「我們掌握的資料清楚顯示，沒人試圖隱瞞陽性檢測結果，因為它們是由中國官方以慣常方式通報。」

本月20日晚間，WADA罕見發布針對個人的新聞稿，揚言對美國反禁藥組織（United States Anti-Doping Agency）執行長泰加（Travis Tygart）採取法律行動，並指控他「破壞世界反禁藥組織保護全球各地乾淨體育運動的工作」。

泰加旋即反批：「看到世界反禁藥組織在面對公然違背禁藥規定的行為時，屈服於威脅和恐嚇戰術，很令人失望。」

他說：「撇開他們的話術，事實仍如報導所述：世界反禁藥組織未能暫時禁賽、取消成績，並公布檢測陽性結果，這些都是極其嚴重的疏失。」

今天是中國國家奧運代表隊選拔賽的第3天。2021年藥檢呈陽性的選手勢必再度成為焦點，其中包括在東奧奪下2金等4面獎牌的張雨霏。（譯者：劉淑琴/核稿：施施）1130422