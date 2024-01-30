更多編輯台推薦新聞：
圖輯／謝淑薇台灣網壇第一人 回顧8座大滿貫冠軍之路
運動

圖輯／謝淑薇台灣網壇第一人 回顧8座大滿貫冠軍之路

韋伯望遠鏡拍下19螺旋星系 為恆星形成演化提供新線索
科技

韋伯望遠鏡拍下19螺旋星系 為恆星形成演化提供新線索

黃色小鴨重返台灣霍夫曼讚高雄進步多 圖輯回顧10年前百萬朝聖人潮
生活

黃色小鴨重返台灣霍夫曼讚高雄進步多 圖輯回顧10年前百萬朝聖人潮

加州小學恢復書寫體教學 學生重拾老派寫字方式：很漂亮
國際

加州小學恢復書寫體教學 學生重拾老派寫字方式：很漂亮

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動

花滑女選手瓦莉娃服禁藥被判禁賽 俄國北京冬奧金牌降為銅牌

2024/1/30 22:13（1/30 22:53 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
俄羅斯花式滑冰選手瓦莉娃被發現觸犯反禁藥規定被禁賽4年，溯及2021年底算起。（圖取自twitter.com/Olympics）
俄羅斯花式滑冰選手瓦莉娃被發現觸犯反禁藥規定被禁賽4年，溯及2021年底算起。（圖取自twitter.com/Olympics）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社洛桑30日綜合外電報導）國際滑冰總會（ISU）表示，俄羅斯女子花式滑冰選手瓦莉娃因服用禁藥被判禁賽4年，俄羅斯奧會代表隊在2022年北京冬季奧運花滑團體賽將從金牌降為銅牌。

當時排名第4的加拿大隊原本預期將升為第3名拿下銅牌，結果卻仍維持原排名。加拿大花式滑冰協會（Skate Canada）感到極為失望，正考慮針對國際滑冰總會頒給俄國銅牌的決定提出上訴。

國際滑冰總會解釋，即使將瓦莉娃（Kamila Valieva）當時比賽的得分扣除，俄國得分仍比加拿大多1分，因此宣布這項作法。

2021年12月，當時15歲的瓦莉娃藥檢結果呈陽性，本月29日遭判罰禁賽4年，因此國際滑冰總會針對北京奧運團體賽結果進行「重新排名」。

重新排名後，美國與日本分別晉升為金、銀牌。

位於瑞士洛桑（Lausanne）的體育仲裁法庭（Court of Arbitration for Sport，CAS）昨天宣布，「瓦莉娃被發現觸犯反禁藥規定，因此處以4年無參賽資格處罰，回溯至2021年12月25日起。」

體育仲裁法庭還說，瓦莉娃自上述日期至今所有的比賽成績全都因此失效。這當中包括她參與協助俄羅斯奧林匹克委員會（Russian Olympic Committee，ROC）在北京冬季奧運花式滑冰項目贏得的團體賽金牌。（譯者：施施/核稿：徐崇哲）1130130

#瓦莉娃
#俄羅斯
#銅牌
延伸閱讀
回顧／奧運女子花滑史上第一人 俄羅斯15歲小將瓦莉娃完成四周跳紐時：俄花滑美少女瓦莉娃送檢樣本 驗出3種物質俄國花滑選手涉禁藥 燒出「冰雪女王」教練爭議北京冬奧女子花滑 俄羅斯天才少女瓦莉娃排第4無緣獎牌冬奧花滑禁藥餘波 成年組參賽門檻提高至17歲
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.47