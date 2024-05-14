洪一中穿雄鷹生日版練習衣醒目 千勝里程碑平常心

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（中央社記者謝靜雯桃園14日電）中職台鋼雄鷹隊總教練洪一中今天過63歲生日，笑著介紹雄鷹隊生日版練習衣、非常醒目好認。洪一中許願「大家身體健康」，對於千勝里程碑則表示平常心，每天更在意的是贏球。

雄鷹隊今天起作客樂天桃園棒球場與樂天桃猿隊打2連戰，雄鷹隊總教練洪一中挑戰執教生涯千勝里程碑。洪一中執教Lamigo桃猿隊（樂天桃猿隊前身）時，球隊戰績亮眼，包括生涯第500勝、700勝、800勝都是在桃園棒球場達成，他笑說：「我最多的勝場應該就是在這裡。」

今天也是洪一中63歲生日， 過往子弟兵捕手林泓育、嚴宏鈞、投手黃子鵬、黃偉晟端上蛋糕替洪一中唱生日快樂歌，桃猿隊球迷賽前也齊聲大喊「洪一中生日快樂」。

被問起生日願望，洪一中一開始笑說「世界和平」，後來又補充：「很認真地說，就是大家身體健康，其他的沒有什麼了。」

對於千勝里程碑，洪一中直言，自己是務實的人、平常心面對，之前都會有人拿紀念球給他，但很少認真保留下來。近期千勝倒數，球員都會把勝場球交到洪一中手上，他也表示都拿給管理，沒有特別收藏。

洪一中今天穿著白色練習衣，也是球隊的傳統，生日壽星賽前練習都需要穿上，一眼就可以認出來，接受大家生日祝福，今天也是雄鷹隊捕手陳致嘉22歲生日，穿著白色練習衣與洪一中合照。洪一中笑說，除了陳致嘉，二軍的日籍助理投手教練福永春吾也是今天生日，同隊有3個人同一天生日也很難得。（編輯：張雅淨）1130514