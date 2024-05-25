霹靂舞亞洲決賽 2對2台灣組合惜敗居亞軍

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（中央社記者黎建忠台北25日電）霹靂舞大賽2024 WBC Asia Final亞洲決賽今天在桃園置地廣場登場，2 on 2決賽台灣隊Sniper Force惜敗給印尼、馬來西亞聯隊，屈居亞軍；10 on 10對抗賽是台灣內戰，桃園地主隊City 4完成衛冕。

「2024 WBC Asia Final亞洲決賽」有來自世界各地的霹靂舞高手報名參加，包含日本、菲律賓、印尼、馬來西亞、法國、印度、香港、西班牙、澳門等，超過10個國家、地區，200組以上選手來台較勁。

經過一整天的激戰，最受矚目的2 on 2決賽，由馬來西亞雷戈（Lego Sam）和印尼的卡薩瓦茲（Casavaz）對決台灣的Bboy Taower、維尼搭檔。

台灣隊最終以些微票數落敗，Bboy Taower在接受媒體聯訪時表示，心情非常開心，能闖進決賽算是有點運氣成分，但應該可以表現的更好一點，「雖然我和搭檔都是同一舞團的，但這是我們第一次搭檔比2對2的賽事。」

Bboy Taower透露，自己練習霹靂舞已經23年，原本也有亞、奧運夢，但後來因為一些原因就被迫放棄，「霹靂舞進入到亞奧運確實對國內的風氣有點提升，但還是和我想像的有些差距。」

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馬來西亞、印尼聯軍拿下2 on 2冠軍，其中馬來西亞的雷戈笑說，決賽應該可以表現的更好一些，只是比賽前的等待時間有點久，「對於霹靂舞選手來說，不但身體會冷掉，腦子也會一直亂想。」

有趣的是，雷戈和卡薩瓦茲過去是賽場上互相PK的對手，這次卻首度搭檔出賽。卡薩瓦茲表示，回去可能還要多練習，「自己也有亞奧運夢，但是國家的資源和支持比較少，所以對選手來說就會比較辛苦。」（編輯：吳協昌）1130525