中職傑尼獅主題日 金馬影帝黃秋生任開球嘉賓

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（中央社記者陳容琛桃園30日電）中職統一7-ELEVEn獅將在端午連假舉辦「傑尼獅靚仔茶餐廳」主題活動，最終日更邀請金馬影帝黃秋生擔任開球嘉賓，黃秋生則表示，小時候也有棒球夢，因此非常期待。

獅隊今天發布新聞稿，將在6月8日至10日的端午連假期間舉辦「傑尼獅靚仔茶餐廳」主題活動，3天的開球嘉賓大咖雲集，除了周星馳御用配音員石班瑜、搖滾教父黃大煒外，最後一天還邀請到金馬影帝黃秋生，期盼展現最具「港」風的傑尼獅精神。

擔任香港喜劇天王周星馳半數電影作品的台灣配音員石班瑜，從1983年入行至今已經超過40年，作品包含「賭俠」、「逃學威龍」、「唐伯虎點秋香」、「九品芝麻官」、「食神」及「少林足球」等，是許多人的回憶，如今熟悉的聲音將在6月8日活動首日在台南棒球場經典還原。

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而擔綱第2天開球任務的則是搖滾教父黃大煒，出生於香港、在夏威夷長大的他，在台灣出道並於於1990年發行第1張國語專輯「讓每個人都心碎」，他興奮表示賽事當天將演唱招牌情歌「你把我灌醉」，「2024年是很特別的一年，演戲、職棒開球都是人生的第1次經驗。」

最後登場傑尼獅靚仔茶餐廳的重量級嘉賓，是從影40多年、累積超過200部電影作品，並於2022年以「白日青春」拿下金馬影帝的黃秋生，他分享其實自己小時候也擁有棒球夢，因此非常期待這次活動，甚至提到已經先開始偷偷練習投球姿勢，想像如何演繹一位霸氣威風、宰制全場的王牌投手。（編輯：龍柏安）1130530