許丞郡新練變速球成武器 玉山盃好投率彰化搶勝

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯新北4日電）玉山盃青棒賽彰化縣今天與台北市隊交手，彰化縣高一投手許丞郡先發6局失1分，展現壓制力，率隊以6比1搶勝、敗部續命；許丞郡新練變速球成武器，欣賞富邦悍將投手曾峻岳。

113年玉山盃青棒賽彰化縣昨天不敵南投縣隊、落入敗部，今天敗部與台北市隊交手，派出高一投手許丞郡先發。許丞郡展現大將之風，總計用102球投6局，僅被敲出4支安打，投出1次三振、5次四死球保送，失掉1分非責失分、奪下勝投。

彰化縣隊3局下靠著保送、觸身球保送、安打、捕逸先攻下3分，4局下再添1分，5局再抓準對方投手控球有狀況，靠著單局1安、3保送再添2分保險分。

彰化縣隊總教練林健傑表示，賽前有特別針對台北市情蒐，今天投手照著情蒐的資料投出教練團想要的內容、有效抓到出局數，加上攻擊串連才能順利搶勝。

林健傑表示，許丞郡雖然才高一，但是是球隊倚賴的主力投手，左投、能力不錯，除了直球外還有滑球、曲球以及新練但投得不錯的變速球，只是穩定度需要再加強。

許丞郡表示，變速球是玉山盃開打前不久才練的，一開始投的不好，最近「好的感覺慢慢跑出來」，增加變速球種可以製造比較多的滾地球。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

許丞郡國中就讀台中中山， 也是青少棒名校，他表示國中競爭大，但教練團給機會，也進步很多，後來因為受傷，為了加強身體強度也固定安排重量訓練，假日也會自主加強，習慣一直維持到現在，目前最快球速約135公里，希望有機會可以挑戰150公里。

許丞郡最喜歡中職樂天桃猿隊野手廖健富，欣賞他的打擊很好，投手則欣賞同為中山國中畢業的悍將火球男曾峻岳。（編輯：吳協昌）1130604