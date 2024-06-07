左投林易霆除骨刺變三振型 玉山盃飆10K拚選秀

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（中央社記者謝靜雯台北7日電）玉山盃青棒賽4強台南市先發左投林易霆展現三振功力、連飆7K，對彰化6局1責失共飆10K，率隊晉冠軍戰；林易霆高中球速進步逾20公里，除掉骨刺進化成三振型投手、挑戰中職選秀。

113年玉山盃青棒賽4強台南市隊今天與彰化縣隊交手，台南市隊派出來自台南海事隊的左投林易霆先發，林易霆有開局容易亂流狀況，1局上失掉2分，但2局過後回穩、沒再讓對手有得分機會。

林易霆2到4局讓對手9上9下，其中3、4局所有出局數都是三振抓下，加上5局第一個出局數，連續飆出7次三振、展現三振功力。

林易霆今天總計用82球投6局，被敲出3支安打，投出2次四壞保送、飆出10次三振，失掉2分（1分責失分），球隊以3比2搶勝晉級冠軍戰，林易霆奪下勝投。

台南市隊總教練邱書煌表示，林易霆比較令教練團擔心的就是開賽亂流，2局過後就慢慢正常，今天比賽很關鍵，當然要派出最好的投手登板，林易霆直球和變速球的出手角度很像，可以混淆打者。

林易霆剛升上高中球速並不快、約122公里，轉學到了台南海事後，配合重量訓練，體重從65公斤增加到80公斤，也長高超過5公分到172公分，球速跟著大幅進步，目前最快球速約可達145公里。

林易霆透露，過去屬於讓打者打成滾地球出局的類型，去年暑假動刀清除左手骨刺，現在三振率提高，寒假時在母隊教練田家銘建議下有想要挑戰中職選秀的想法，也希望成為台南海事首名應屆入選職棒的畢業生。（編輯：陳政偉）1130607

林易霆 玉山盃彰化盜本壘失敗 台南市睽違15年闖冠軍戰