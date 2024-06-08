哀宥宇先發好投獲MVP 玉山盃桃園奪隊史第9冠

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（中央社記者謝靜雯台北8日電）玉山盃青棒賽冠軍戰桃園市隊投手哀宥宇先發6局失1分，全紹凱開轟，率隊以9比1擊敗台南市隊，奪下玉山盃隊史第9冠，哀宥宇奪下MVP，桃園取得今年亞洲青棒賽台灣隊組訓權。

113年玉山盃全國青棒賽冠軍戰由桃園市與台南市隊交手，桃園市隊派出高二投手哀宥宇先發，哀宥宇前5局僅讓打者敲出零星3支安打、沒有失分，6局續投有狀況，單局被敲出3支安打、失掉1分，但及時回穩、沒有擴大失分危機。

哀宥宇今天總計用82球投6局，被敲出6支安打，投出8次三振、1次保送，失掉1分責失分，率隊完成玉山盃2連霸，也獲選賽會最有價值球員（MVP）。

桃園市隊開賽1局下靠著柯敬賢三壘打、失誤跑回1分，2局下靠著接連保送、周柏恩二壘打、柯敬賢安打單局再添3分，5局下單局5安攻勢串聯，全紹凱敲出2分砲，桃園一口氣攻下5分、奠定勝基。

桃園市隊總教練吳柏宏表示，哀宥宇今天的先發內容跟預賽出賽相比，今天感覺投起來更自在，情緒上可能也比較興奮，之前還有點綁手綁腳，今天情緒比較放得開。

哀宥宇第一次擔任冠軍戰先發，教練提醒勇於跟打者對決，其餘的交給守備幫忙，投到6局開始體力有點下滑，球的品質比較不好，沒有想過要拚完封，只要球隊可以贏球就好。

吳柏宏表示桃園可以完成2連霸，感謝張滄彬老師一直陪伴，桃園市內4支青棒球隊平鎮、北科附工、壽山高中、大溪高中球員，從木棒聯賽過後就開始集訓，大家都很配合才可以爭取最好成績；吳柏宏也特別感謝穎台科技、志超科技10幾年來的贊助，以及聯新醫院一直以來給予球隊很多支持和協助。（編輯：李亨山）1130608