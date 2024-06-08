水原一平官司纏身 連外送員都當不成

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社洛杉磯7日綜合外電報導）洛杉磯道奇隊日籍球星大谷翔平的前翻譯水原一平稍早承認從這名MLB球星的帳戶轉移鉅款還債，被拍到在當外送員。美媒今天報導，水原已被Uber Eats禁止當外送員。

紐約郵報（New York Post）本月6日刊載水原在洛杉磯地區當外送平台Uber Eats外送員的身影，其中一張照片拍到水原戴著黑色帽子，身穿連帽衫與短褲，拿著紅色袋子到顧客家門前送貨，其他幾張照片也捕捉到水原外送飲料、衛生紙，在途中小憩的身影。

美國國家廣播公司（NBC）今天報導，Uber Eats的發言人告訴NBC，因為水原的官司仍在進行中，已經被禁止擔任外送員，並表示，「水原已經擔任Uber Eats的外送員好幾年，鑒於最近的指控，他已經無法進入Uber Eats平台」。

水原於本月4日認罪，承認從這位MLB球星帳戶轉移近1700萬美元（約新台幣5.5億）償還賭債。

根據美國聯邦檢察官說法，水原針對1項銀行詐欺重罪與1項稅務申報不實罪認罪，前者最高可處30年有期徒刑，後者則是最高可判3年監禁。

聯邦地區法官霍爾康（John Holcomb）排定於10月25日量刑。（譯者：楊惟敬/核稿：劉淑琴）1130608