陳真追平轟、戴培峰首支再見安打 悍將逆轉龍隊

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（中央社記者楊啟芳新北13日電）中華職業棒球大聯盟富邦悍將隊今天在新莊棒球場雖一路落後，但第8局陳真一棒轟出追平2分全壘打，延長賽10局下戴培峰敲出生涯首支再見安打，終場以6比5擊敗味全龍隊。

龍隊1局上靠李凱威、吉力吉撈．鞏冠、郭嚴文接連敲出安打，率先攻下2分；2局上鄭鎧文轟出陽春全壘打，龍隊取得3比0領先。悍將2局下靠申皓瑋敲出陽春砲追回1分，但3局上龍隊再添1分。

6局下悍將滿壘時，陳真擊出高飛犧牲打，8局下又一棒從林凱威手中轟出追平2分砲。鏖戰到延長賽突破僵局制，10局上龍隊攻下1分，但10局下悍將王正棠擊出內野安打後，董子恩擊出1打點滾地球，最後戴培峰從陳冠偉手中敲出再見安打，終場悍將以6比5擊敗龍隊，戴培峰獲選單場最有價值球員（MVP）。

悍將本季在延長賽戰績4勝1敗，是所有球隊中延長賽勝率最高；悍將總教練陳金鋒說：「這對我們是很好學習的機會，因為我們年輕選手多，讓他們多習慣緊張的比賽。」

他說，這場團隊投、打、守表現都很好，包括陳真追平轟，申皓瑋、戴培峰好表現及投手有壓制住，才會有後面的局數。

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至於10局下輪到前3打數沒安打演出的戴培峰，陳金鋒表示，當下沒想換代打，有時代打在後面局數下場，對球的感覺較陌生，而原本的球員一直在比賽中，「除非狀況差到打不到球。」

敲出生涯首支再見安打的戴培峰表示，雖曾有過再見觸身球、再見高飛犧牲打，但再見安打還是較有貢獻的感覺，「代表掌握得還不錯，尤其是對這種很好的投手（陳冠偉）。」（編輯：李明宗）1130613