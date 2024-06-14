羅嘉翎替悍將開球分享長高小困擾 再拚奧運多責任感

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（中央社記者謝靜雯新北14日電）女子跆拳道好手羅嘉翎今天替中職富邦悍將開球，穿上代表賽事量級的57（公斤）號球衣開出好球，分享又長高的小困擾；羅嘉翎再度征戰奧運多了責任感、盼超越上屆成績。

羅嘉翎在上屆東京奧運奪下跆拳道57公斤級銅牌，今年再挑戰巴黎奧運舞台，為本屆跆拳道項目台灣代表團唯一代表。羅嘉翎表示，上一次是奧運菜鳥，巴黎奧運多了一份責任，要完成不一樣的目標，雖然有壓力但希望可以保持平常心，期許可以有好表現。

羅嘉翎3月底赴韓國移訓時左腳舊傷附近出現新的傷勢，她表示，目前傷勢已經恢復到可以正常訓練的量，希望不要再復發，國內持續訓練備戰，目前也請3名不同類型的陪練員，2男1女協助備戰，希望可以健康完賽、超越上屆的成績。

羅嘉翎2021年也曾受邀到新莊棒球場替富邦悍將開球，當時因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病），特意選了「+0」當作背號，這次則是穿上代表57公斤量級的57號球衣，開出不落地的好球。

羅嘉翎表示，可以再度受邀到新莊開球很開心，有很熟悉的感覺，搭配開球捕手陳真之前就有一起合作的經驗，用幽默感讓化解她緊張情緒。

羅嘉翎透露，近期訓練之外很喜歡去棒球打擊場，也有練一下投球，但更喜歡打擊的感覺，打到甜蜜點的感覺很紓壓。

羅嘉翎受訪時也分享近期「小困擾」，她笑說好像又長高了，目前身高184公分，但有時候會說自己183公分、感覺比較好親近，長太高的困擾就是褲子很難買、有時候去夜市很容易撞到招牌。

今年適逢巴黎奧運體育盛會，富邦人壽投入資源支持國內跆拳道唯一代表選手羅嘉翎，羅嘉翎感謝贊助，讓球員有後盾完成更多目標、征戰夢想。（編輯：吳協昌）1130614