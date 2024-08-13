義大利短跑選手佩特里洛 將成帕運首位跨性別運動員

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（中央社羅馬13日綜合外電報導）義大利視障短跑選手佩特里洛獲選國家代表隊，參加巴黎帕拉林匹克運動會（Paralympic Games，簡稱帕運）女子200及400公尺項目，她也將成為首位參與帕運的公開跨性別運動員。

路透社及英國「地鐵報」（Metro）報導，佩特里洛（Valentina Petrillo）現年50歲，她原為男性，於2019年在法律上被認定為女性。

佩特里洛去年曾在巴黎舉行的世界帕拉田徑錦標賽（World Para Athletics Championships）T12級女子200及400公尺贏得銅牌，她轉換性別前曾在國內男子項目拿下11座全國冠軍。

早在14歲時，佩特里洛就被診斷出罹患「斯特格病變」（Stargardt Disease，罕見遺傳性眼疾），其視力範圍僅有正常範圍的1/50。

佩特里洛告訴英國廣播公司（BBC）：「我等這天（參加帕運）已等了3年。過去3年來，我盡了一切所能來爭取這個機會。」

佩特里洛還說：「身為首位參與帕運跨性別女性，這個歷史價值堪稱包容性的重要象徵。」

過去數年裡，田徑、自行車及游泳等許多運動的管理機構，都紛紛收緊跨性別運動員參與女子高層級競賽的規定。

反對跨性別人士參與女子運動的批評人士表示，經歷男性青春期的運動員擁有肌肉骨骼方面的巨大優勢，而且這種優勢不會因性別轉換而減弱。

LGBT（女同性戀、男同性戀、雙性戀及跨性別）倡議團體則主張，排除跨性別運動員形同歧視，而且關於跨性別對運動表現的影響仍未有足夠研究。（譯者：陳正健/核稿：施施）1130813